Italia se coloca a la cabeza de Europa y aprueba dos fármacos de anticuerpos monoclonales contra el Covid Sirven para prevenir la progresión de la enfermedad en la fase inicial de la infección de pacientes frágiles de alto riesgo

Ángel Gómez Fuentes SEGUIR Corresponsal en Roma Actualizado: 13/02/2021 15:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Italia ha comenzado a utilizar fármacos basados en anticuerpos monoclonales para enfermos de Covid con alto riesgo. Se coloca así a la cabeza de Europa, junto a Alemania, en esta terapia, pero lo hace con polémica.

La Comisión técnico científica de la Agencia Italiana de Medicamentos (Aifa) autorizó el uso de los dos anticuerpos monoclonales de la terapia anti-Covid de las farmacéuticas estadounidenses Eli Lilly y Regeneron, para uso en fase inicial en pacientes de alto riesgo. El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, firmó el decreto para permitir la distribución de los fármacos y evitar el freno a la experimentación. Para ello eligió el camino de un procedimiento de emergencia.

«Los anticuerpos monoclonales son una herramienta importante, que ciertamente contribuyen a la lucha contra el Sars-CoV-2, y en particular a prevenir la progresión de la enfermedad en la fase inicial en las personas más frágiles», ha dicho Franco Locatelli, presidente del Instituto Superior de Sanidad (ISS). Pero al mismo tiempo ha sido prudente: «Sin embargo, no les podemos atribuir las propiedades salvadoras que no tienen para los enfermos graves; porque eso sería un error, basándonos en las evidencias que tenemos, y crearíamos expectativas que luego pueden ser defraudadas», añadió Franco Locatelli.

Estos anticuerpos se extraen del plasma de la sangre de un enfermo que haya sido infectado por el Covid y se producen clones, es decir un conjunto de células u organismos genéticamente idénticos. «Se trata de anticuerpos derivados de un clon de linfocitos B y todos tienen la misma especificidad y la capacidad de neutralizar, de bloquear el vínculo entre el nuevo coronavirus y su receptor presente en las células humanas. Los estudios clínicos realizados hasta la fecha demuestran claramente que esta terapia puede ser útil para prevenir la progresión de la enfermedad, mientras que no se ha demostrado su eficacia en pacientes gravemente enfermos», precisó el profesor Locatelli.

Por su parte, Giuseppe Remuzzi, director del Centro de Investigación Farmacológico Mario Negri de Milán, ratificó también que los anticuerpos monoclonales solamente «son efectivos cuando se utilizan en los primeros días de la enfermedad».

La polémiga se origina por su relación eficacia-coste

La polémica ha surgido porque diversos medios italianos publicaron informaciones señalando que los anticuerpos monoclonales son poco eficaces, difíciles de suministrar y posible causa de la mutación del virus, además de tener un alto coste. El precio del fármaco es de unos 2.000 euros.

El conocido virólogo italiano Andrea Crisanti ha manifestado que se trata de «un desperdicio de dinero sin precedentes», que podría ser empleado para financiar un programa nacional de investigación nacional contra la pandemia. Con relación al coste, el presidente del Issi, Franco Locatelli, reconoce que es alto, pero precisa que «la salud obviamente no tiene precio, creo que el aspecto crucial a subrayar es la idoneidad de uso e indicación ».

Algunos científicos apoyan sin reservas el fármaco. Es el caso del virólogo Guido Silvestri, profesor en la Universidad Emory de Atlanta (Estados Unidos): «Es una victoria para Italia. Esperamos que finalmente podamos hacer de estos benditos anticuerpos un arma importante en nuestra batalla contra el Covid-19, para complementar a las vacunas, que día tras día están empujando al virus hacia su derrota final».