La isla que se convertirá en pantano en menos de 30 años por el cambio climático

Ningún árbol sobrevive en la isla de Tánger. Ubicada en la bahía de Chesapeake (Virginia, EE.UU.), la intrusión de agua salada ha convertido la mayor parte de la tierra en un pantanal . El aumento del nivel del mar, impulsado por el cambio climático, hará que en menos de 30 años no quede terreno habitable, expulsando a los poco más de 400 ciudadanos que aún quedan, según un nuevo estudio publicado este lunes en ‘Frontiers in Climate’.

Los habitantes de esta isla estarían entre los primeros refugiados climáticos del territorio continental de Estados Unidos. Las emisiones de gases de efecto invernadero han continuado creciendo, calentando el planeta y exacerbando efectos como la subida del nivel del mar, las lluvias torrenciales o las olas de calor. «No hemos hecho lo suficiente para atajar la crisis» del calentamiento global, ha dicho hoy el expresidente de EE.UU., Barack Obama , en la Cumbre del Clima (COP26) que se celebra en Glasgow . «No estamos ni cerca de donde deberíamos estar».

A la isla de Tánger no le queda mucho tiempo. Desde 1967 ha perdido el 62% de las tierras habitables. En el enclave es normal ver jardines y caminos convertidos en humedales pantanosos. «Nuestro estudio muestra que el aumento del nivel del mar ya ha tenido un impacto severo en una pequeña ciudad de Estados Unidos. Pronto, estos estadounidenses, habitantes de la última comunidad pesquera aislada en Virginia, se convertirán en refugiados del cambio climático, obligados a trasladarse», asegura el autor principal del estudio, David Schulte, del College of William and Mary (EE.UU.).

Apenas quedan vecinos. La población de esta ciudad que figura en el registro estadounidense de lugares históricos se ha reducido desde los más de 1.100 habitantes que había a principios de 1900 a 436 en 2020. Allí las casas datan de 1930, apenas hay cobertura móvil y no se vende alcohol. Sus habitantes viven de la captura del cangrejo azul, que después se consume en los restaurantes de Washington DC y a lo largo de la costa este de Maryland.

Pero según los cálculos de los investigadores, en los próximos 15 a 30 años, el resto de terrenos habitables se perderán . La isla se convertirá en un pantano y, según los autores, la población llegará a cero para el año 2053. En su opinión, pese a que la disminución de la población no solo se puede atribuir al aumento del nivel del mar, muchos de los problemas sociales a los que se enfrenta la ciudad, como la falta de tierra para uso comercial o residencial, están relacionados con el nivel del mar.

Reubicar la ciudad tampoco parece una opción. El estudio calcula que proteger y restaurar completamente la ciudad costaría aproximadamente entre 250 y 350 millones de dólares (215 a 302 millones de euros). «Nuestro estudio muestra que los impactos del aumento del nivel del mar en EE.UU. ya son severos en algunas áreas, incluso obligando a las personas a reubicarse, algo sobre lo que la mayoría de estadounidenses no se dan cuenta (principalmente por la desinformación)», concluye Schulte.

