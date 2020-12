Ionela, un año cuatro hogares La pandemia ha visibilizado una realidad oculta: más de mil familias sin techo sobreviven en pisos temporales en España

Con apenas 30 años, Ionela Stan no recuerda haber pasado mucho tiempo bajo un mismo techo. Llegó de Rumanía con su padre cuando tenía apenas diez años. «Mi padre me ponía a pedir en la calle y a los 11 ya estaba en un centro de menores. Nunca he tenido una casa», asegura. Pese a las dificultades, esta joven consiguió salir adelante y formar junto a Alí, su actual pareja, una familia numerosa. El mayor de sus hijos se llama Sami y está en segundo de la ESO, le sigue Leila de diez años, Amira de ocho, Fátima de 7, Omar de dos años y el sexto que nacerá el próximo mes de marzo. «Será el último», asegura Ionela,