Las organizaciones feministas han convocado, no obstante, actos en contra de la violencia de género en 15 ciudades del país, entre ellas Moscú y San Petersburgo, que incluirán alguna marcha, piquetes y, sobre todo, conciertos de grupos musicales constituidos por mujeres. El lema de la convocatoria es «ella no tiene la culpa, la tiene el maltratador», aludiendo a la idea machista dominante en Rusia de que son ellas quienes provocan la reacción violenta de sus parejas.

Sudáfrica

No está prevista ninguna huelga en Sudáfrica, he contactado con las embajadas española y francesa para conocer si tienen previsto algún acto/demostración para apoyar las huelgas de España, Argentina, etc el 8 de marzo. La francesa ha convocado a varios CEO de empresas, expats, etc y hace una recepción privada en el consulado. A ver si puedo hablar con España, informa desde Johannesburgo Alba Amorós.

En Sudáfrica el Día de la Mujer se celebra el 9 de agosto, es un día festivo a nivel nacional y conmemora el aniversario de la marcha de unas 20.000 mujeres de 1956 hacia los Edificios de la Unión (Pretoria) para protestar contra de «libros de referencia» (documentos de identificación especiales que infringían su libertad de movimiento durante la era del apartheid) que debían llevar los negros. Se empezó a celebrar esta fecha en 1994 con la llegada de la democracia al país.