Ingresa en prisión uno de los seis detenidos por la muerte de un joven turista británico en Ibiza

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, María Luisa Bustillo, en funciones de guardia, decretó este miércoles prisión provisional para uno de los seis detenidos en relación a la muerte del joven turista británico Conor Lee Spraggs, de 23 años de edad, que falleció el pasado domingo de madrugada en el municipio ibicenco de Sant Antoni en el transcurso de una pelea.

Los otros cinco arrestados quedaron este miércoles en libertad con cargos, a disposición del Juzgado por si volvieran a ser requeridos. Se les atribuye un presunto delito de encubrimiento. Los seis detenidos son de nacionalidad británica, con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años. Todos ellos fueron arrestados por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se ha encargado de la investigación del caso. En cuanto a la víctima, había viajado sola hasta Ibiza y se alojaba en un hotel de Sant Antoni.

Como se ha señalado ya, la muerte de Conor Lee Spraggs tuvo lugar en la madrugada del pasado domingo, en torno a las tres y media de la madrugada. Al parecer, el citado joven hizo algún comentario a varios compatriotas con los que se cruzó mientras andaban por el paseo de S'Arenal de Sant Antoni. Habría sido en ese momento cuando habría tenido lugar una pelea en la que, supuestamente, se agredió a la víctima, que instantes después cayó desplomada al suelo.

De inmediato se desplazaron entonces hasta el lugar los servicios de emergencias, que encontraron al joven con parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación, pero finalmente no pudieron salvar su vida. Los resultados de la autopsia no han trascendido aún, pero parece ser que no han sido concluyentes, por lo que presumiblemente será necesario hacer nuevas pruebas. De momento aún no se sabe si Conor Lee Spraggs falleció a consecuencia de algún puñetazo, por haberse golpeado la cabeza contra el suelo o por algún otro posible motivo.