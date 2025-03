Indignación por el «inoportuno» viaje en Falcon a EE.UU. de Irene Montero y el 'Delcygate' de Isa Serra

«Pregunté cuánto costó el viaje de Igualdad –también en el avión presidencial– a Chile, el pasado marzo, y se me respondió que ‘era secreto de Estado, y además no era un viaje oficial’ [pese a que sí constó en la agenda del ... ministerio y de la web de La Moncloa y se estimó en algo más de 8.000 euros ]. También indagué por el importe al erario público del viaje a Brasil de Yolanda Díaz, pero no se concretó la cuantía, aunque sí se facilitaron itinerarios y despliegue de seguridad. Cuánto hemos desempolvado por la gira de Irene Montero por EE.UU . se quedará, de nuevo, en ‘secreto oficial’». Pablo Cambronero es diputado por Sevilla, integrante del Grupo Mixto tras dejar Ciudadanos. Tras el controvertido ‘tour’ proabortista de tres días del círculo cercano de Montero a Washington y Nueva York, ha registrado dos preguntas incisivas en el Congreso, que no tardó en secundar ayer la oposición, como PP y Vox.

