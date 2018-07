La increíble mutación del paisaje de Reino Unido por la ausencia de lluvias

Reino Unido está viviendo una de las mayores olas de calor que se recuerdan en los últimos 40 años. Con unas temperaturas que superan los 30 grados, la ausencia de lluvias está provocando un cambio radical en el paisaje de una de las regiones más húmedas de Europa.

Estos cambios han sido mostrados por la Agencia Estatal de Meteorología Británica, Met Office, a través de su cuenta de Twitter. En las imágenes, se puede observar la mutación del país británico desde el espacio.

You can't help but have noticed the lack of rain in many areas over the last 10-12 weeks. It's even changed the way the UK looks from space! pic.twitter.com/T4Cjm8GMH3