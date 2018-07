La increíble hamburguesa vegetal que sangra como si fuese de carne El producto, creado por la empresa Impossible Foods busca reemplazar la carne con la alternativa más real posible

Se trata de una hamburguesa totalmente vegetal, destinada a reemplazar la carne con una alternativa lo más realista posible, por eso hasta sangra. Fue creada en 2011, por la empresa «Impossible Foods» en Estados Unidos.

El ingrediente principal es lahemoglobina. La científica argentina Julia Sanguinetti, habla acerca del hallazgo «descubrimos que lo que le otorga el sabor, el aroma y la cocción a la hamburguesa de carne de vaca es la mioglobina, que es una proteína que también otorga la habilidad de la sangre de transportar oxígeno en el músculo. Esta proteína es idéntica a la hemoglobina que se encuentra en plantas de soja» recoge la información CNET.

El siguiente paso es la extracción de este componente. «Para extraerla directamente de las plantas, uno tendría que excavar las plantas, lo cual libera carbono a la atmósfera-afirma Sanguinetti- y no es un proceso de extracción ecológico o escalable». Es por ello que la empresa optó por la modificación genética. «Desarrollamos un método de fermentación usando un hongo genéticamente modificado en un medio controlado para producir hemoglobina en cantidades suficientes para producir nuestra hamburguesa, a gran escala y ecológicamente», explica la científica. «Es un proceso similar al de fermentación de la cerveza belga».

También se utilizan otros productos

Una vez resuelto el problema de extracción de esta molécula, lo demás es mejorar el resto de los componentes. La hamburguesa consta de varios ingredientes, que desempeñan funciones específicas. Dos proteínas otorgan «la sensación en la boca y textura tan característicos de la carne», en palabras de esta científica.

El aceite de coco se utiliza para que el producto tenga el tejido graso y consiga la jugosidad y ternura de la carne de vaca. La goma xantana y la goma konjac son aglutinadores culinarios que permiten que el producto mantenga la forma deseada. Pero es la hemogoblina, a la que la empresa se refiere como «heme», lo que hace que «sangre».

Más calorías de lo esperado...

Esto no es una ensalada y no es una alternativa particularmente saludable. Esta «hamburguesa imposible» tiene una cantidad considerable de grasas (el 17 por ciento de la cantidad diaria recomendada, según su propio empaquetado), de las que el 50 por ciento son saturadas. Es decir, que si la hamburguesa que te comes normalmente te hace sentir culpable por saltarte la dieta, esta no será mejor.

«El perfil nutricional de nuestra hamburguesa es muy similar al perfil nutricional de la hamburguesa de carne vacuna. Tiene un poco más de proteína, más de hierro, y menos contaminantes, que son muy comunes en la industria de la carne. No tiene colesterol porque está hecha completamente de ingredientes de plantas», explica Sanguinetti. «Las grasas saturadas son un área que estamos mejorando».