El incendio en el Algarve portugués sigue activo tras tres días y deja 44 heridos Las labores de extinción podrían complicarse pasado el mediodía, debido a la intensidad del viento

Francisco Chacón

Francisco Chacón Corresponsal en Lisboa Actualizado: 06/08/2018 13:42h

El Algarve portugués, una de las mecas del turismo europeo, vive un auténtico infierno por culpa del incendio desatado en la Sierra de Monchique. El fuego, activo desde el viernes 3 de agosto, avanza devastador hacia las zonas pobladas, en medio de una región de alto valor medioambiental.

44 personas atendidas (31 de ellos bomberos), 25 heridos de cierta consideración, 1.100 operarios trabajando, 315 medios terrestres… y las llamas continúan avanzando hacia la carretera nacional 124.

Dos complejos hoteleros tuvieron que ser evacuados ante el peligro inminente y las escenas de pánico no dejaron de producirse por los alrededores, con lugareños corriendo atemorizados.

El Monchique Resort & Spa se hallaba a un 70% de su ocupación cuando el personal se vio obligado a seguir las órdenes de Protección Civil en el sentido de desalojar a la gente por precaución.

La madrugada del domingo al lunes no dio tregua a los efectivos que actúan sobre el terreno, reforzados por oficiales del Ejército desplegados para ayudar a la población. El Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) no da abasto y la línea telefónica 112 está colapsada debido al aluvión de llamadas de los ciudadanos que viven por allí o se encuentran de vacaciones.

El incendio se extiende a lo largo de dos frentes: uno en dirección a Caldas de Monchique y el Vale do Boi, el otro camino de la aldea de Sao Marcos da Serra.

A las 7.00 horas, podían verse personas tumbadas en la cuneta. Eran empleados exhaustos que intentaban descansar antes de regresar a la tarea y que vieron, como si fuera un oasis, una tienda junto a una gasolinera, donde pudieron reponer fuerzas y adquirir bebidas energéticas.

Esas imágenes de los bomberos agotados conmueven a quienes residen por allí, prestos a colaborar para mitigar su cansancio en la medida de lo posible. Un hombre de mediana edad lloraba frente a las cámaras de televisión mientras rezaba: «Por favor, que esto no acabe en tragedia, por favor. Me acuerdo de lo que pasó el año pasado en Pedrógao Grande y se me encoge el alma».

Y prosiguió: «Hace varios días que nadie consigue dormir. El aire es irrespirable y la preocupación va en aumento. ¿Qué va a ser de nosotros?». Otros optaban por quejarse: «El fuego arrancó a 20 kilómetros de aquí, así que no entendemos cómo es posible que dejaran avanzar las llamas hasta las zonas habitadas».

Es el incendio que más preocupa a las autoridades, aunque este domingo 5 de agosto estalló uno en Marvao que también requiere una gran movilización.

Las llamas hacen estragos en Aveiro, Beja, Braga, Oporto, Lisboa, Évora, Bragança, Viana do Castelo, Viseu y Castelo Branco. Es decir, su radio de acción abarca de norte a sur del país vecino.

La principal esperanza de la gente es que las temperaturas han comenzado a remitir, en primer lugar este lunes 6 de agosto y especialmente a partir del martes.