Las «inapropiadas» agendas escolares que venden en un Carrefour de Las Rozas Tras una denuncia de los padres a través de redes sociales, el supermercado ha decidido cambiarlas de ubicación y que no se vendan en la sección de material escolar

ABC

Actualizado: 27/08/2018 13:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una serie de agendas escolares con lemas algo «inapropiados» para niños han tenido que ser cambiadas de ubicación en una tienda Carrefour de Las Rozas de Madrid, tras la denuncia de unos padres a través de las redes sociales que han provocado todo tipo de comentarios. «Ya ha llegado el otoño, que rima bastante con no me toquéis el coño», «caminar borracha y con tacones debería ser deporte de riesgo» o «cuidado con comerse el mundo que luego hay que cagarlo» son algunas de las frases que llevan las agendas en portada.

A través de un tuit, la Concejalía de Educación de Las Rozas solicitó la retirada de las agendas, que se encontraban en la zona en la que se vende el material escolar. «Señores de Carrefour, nos hacemos eco de la denuncia de una madre del municipio comprando hoy en su tienda Las Rozas. No parece una agenda escolar muy apropiada, solicitamos la retiren», publicaron.

Tras la denuncia, el supermercado del municipio madrileño siguió el consejo y decidió cambiar de ubicación las agendas, tal como anunció la concejala de Educación de Las Rozas, Mercedes Piera, a través de su cuenta de Twitter: «Gracias Nacho Olalla, encargado de la tienda Carrefour en LasRozas, por haber retirado la controvertida agenda de la sección material escolar, mucho mejor en zona adultos; y gracias sobre todo por los +300 puestos de trabajo que tiene este centro comercial en nuestro municipio».

Gracias #NachoOlalla, encargado tienda @CarrefourES#LasRozas, por haber retirado la controvertida agenda de la sección #materialescolar, mucho mejor en zona adultos 👍🏻; y gracias sobre todo por los +300 puestos de trabajo que tiene este centro comercial en nuestro municipio pic.twitter.com/o6LNnR5wrw — mercedes piera (@merpiera) 26 de agosto de 2018

La conocida marca que comercializa las agendas también quiso pronunciarse sobre la polémica, aclarando que sus productos no están pensados para clientes infantiles. Sin embargo, las reacciones han sido de todo tipo, pues hay quienes no comprenden los padres pidieran su retirada. «¿Retirarlo? ¿Por qué? Se llama agenda escolar a la que empieza en septiembre y sigue un curso escolar, para diferenciarla de las que empiezan en enero. Eso no quiere decir que sea para menores. En ninguna foto que muestran, se indica que sea material para menores», aseguraba un usuario a través de Twitter.