Las impresionantes imágenes del incendio en una refinería de California

Una gran explosión puso este miércoles en alerta a los vecinos de las localidades de Rodeo y Crockett, en el condado de Contra Costa, de San Francisco. El motivo, un incendio en la refinería de NuStar Energy, que ha dejado unas impresionantes imágenes y una gran manta de humo negro que se podía ver desde la lejanía.

Contra Costa Sheriff says fire at Nustar Energy is a Hazmat Emergency. People in the area should shelter in place. Stay inside with windows closed. WATCH LIVE COVERAGE: https://t.co/Kal5CV2vygpic.twitter.com/0LwcRn9xnA