«Imponer una lengua atenta contra el principio de libertad» Rafael Rodríguez-Ponga, Rector de la U. Abat Oliba CEU

Tomó el mando de la Universidad Abat Oliba CEU (UAO), vinculada a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, a medidados del pasado mes de febrero tras haber desempeñado el cargo de secretario general del Instituto Cervantes, dedicado a la difusión de la lengua y cultura hispánica por todo el mundo, desde el año 2012. Doctor en Filología Hispánica y experto en diversidad lingüística (ha centrado gran parte de su bibliografía en esta cuestión), Rodríguez-Ponga llega a la UAO con la intención de mantener su ADN, las señas de identidad que le distinguen como centro universitario de amplia vocación internacional y marcado perfil humanístico. Rodríguez-Ponga compatibiliza su cargo de rector con el de presidente de la Red Vives de Universidades, institución destinada a potenciar el uso del catalán y que coordina la acción conjunta de 22 universidades en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Lo hace, según dice, con el convencimiento de que «defender el catalán es perfectamente compatible con defender el castellano». «La cultura española es muy diversa», afirma en declaraciones a ABC.

—Es el único rector de la Red Vives que no es catalán ¿Se ha sentido bien acogido?

—Efectivamente de los doce rectores de Cataluña yo soy el único que no soy de aquí pero me he sentido en todo momento muy bien acogido.

—¿Cómo conjuga haber defendido durante tantos años el castellano y ahora tener que abanderar la causa del catalán?

—Es perfectamente compatible defender el uso de las dos lenguas. La cultura española es muy diversa. Cataluña tiene tres lenguas oficiales (catalán, castellano y aranés) y una de ellas es lengua propia, que es el catalán. En las universidades, las lenguas oficiales son lenguas de uso y no tiene por qué una imponerse sobre otra.

—Lo digo por que durante años la lengua ha sido un instrumento político, al menos en la escuela, y ese litigio político ha enfrentado en Cataluña al castellano con la lengua autonómica ¿no cree?

—El plurilingüismo debe llevar siempre al reconocimiento de los derechos individuales. Imponer una lengua sobre otra atenta contra el principio de libertad. La religión y la lengua no son simples asignaturas, son aspectos que le vienen dados a la persona, de algún modo están por encima de su voluntad. Además, sitúan al individuo dentro de una comunidad humana y social con todas sus implicaciones. Esa realidad debe siempre respetarse. Con eso quiero decir que en la escuela debería respetarse la libertad de los padres para escoger la lengua de escolarización de sus hijos.

—¿Es lógico que el catalán sea lengua mayoritaria en los grados de las universidades públicas?

—En la UAO los profesores tienen libertad para impartir las clases en catalán, castellano o inglés. En estos momentos, el inglés es fundamental y, sin duda, junto a otras terceras lenguas, el idioma que se debe impulsar,

—¿Qué objetivos prioritarios se ha marcado como rector de la UAO?

—Me gustaría que la universidad creciera, que tuviera mayor relevancia. Que creciera físicamente con nuevos espacios, que ya están en marcha, pero también con nuevas titulaciones como un primer grado de Filosofía que vamos a impartir. Otra de nuestas miras es potenciar los vínculos con instituciones de la ciudad.