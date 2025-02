«Sería terrible que por una Navidad "alegre", el abuelo ingrese en la UCI en Reyes»

Algunos colegas suyos dicen que una Navidad demasiado «alegre» puede derivar en un inicio de 2021 malo. ¿Comparte esa opinión?

Sí, si una Navidad «alegre» significa que la gente ha ido sin mascarilla muchas horas, bebiendo, hablando, etc., derivará en más contagios. Por la historia ... natural que sabemos de esta infección, se manifestarán al cabo de una semana unos síntomas y repuntarán los ingresos en UCI al cabo de otra semana. De los que ingresen, algunos van a morir. Hay que tomar conciencia de la gravedad de esta pandemia. Pueden ser alegres, pero en el buen sentido de la palabra. No hay que juntar grupos y sería terrible que la gente se junte por Nochebuena con un grupo, el 31 con otro, el 6 con otro... Hay que seleccionar muy bien con quién te juntas esta Navidad. Lo ideal sería juntarse con un grupo en Navidad y el siguiente, ya por Reyes. En lo que se pueda, por videollamada.

¿Cuál es el límite de burbujas familiares que deben reunirse?

Idealmente deberían ser dos. Sería un núcleo de convivientes con otro núcleo de convivientes y que en total no superara una cifra importante de gente. Lo que no tendría sentido es que por Navidad se junten varias burbujas que el día anterior se hayan juntado con otras. Y en Reyes pagásemos las consecuencias . Sería terrible que en Reyes el abuelo ingresara en la UCI. Dos burbujas pueden ser a veces 4 personas y otras dos familias de 4 personas, que suman 8 . Si limitamos a 6 estas dos familias no se pueden reunir. La clave es que todos actúen con responsabilidad.

¿Cómo valora las medidas que Sanidad pone sobre la mesa?

Las recomendaciones están bien, pero ¡cuidado! Es un tema de responsabilidad. Sanidad puede decir no más de 6 personas, pero en un piso particular se pueden juntar muchas.

¿Cómo serán esos Reyes?

Veremos a mediados de diciembre; la situación epidémica cambia mucho.

¿Como curiosidad del plan de Sanidad, de verdad el picoteo contagia?

Hay que usar el sentido común: el problema es la proximidad, que el plato esté en el centro y haya cuatro cabezas a un palmo o menos.