La imagen de dos pilotos de avión madre e hija triunfa en las redes sociales

Los pasajeros de un vuelo de Delta Airlines que despegaba de Los Ángeles el pasado fin de semana se sorprendieron al enterarse de que el equipo de pilotos era familiar: la capitana Wendy Rexon y su primogénita, Kelly Rexon.

Fue el director del Campus de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, el doctor John R. Watret, el que les hizo la fotografía en la cabina del avión con destino Atlanta, según informa el New York Post. Rápidamente, se hizo viral y consiguió más de 18.000 retuits.

«Volé de Los Ángeles a Atlanta en un avión de la compañía Delta pilotado por estas madre e hija», escribió Watret. «Gran vuelo. Inspirando a las mujeres jóvenes».

Just flew from LAX to ATL on Delta piloted by this mother daughter flight crew. Great flight. Inspiring for you women. pic.twitter.com/4Gk1vHCcZ1