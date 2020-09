El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la reunión mantenida con la FEMP - Efe

Illa asegura que no se modificará el periodo de cuarentena hasta que no haya «una evidencia científica sólida» En los últimos días, Sanidad si cambió de criterio al establecer que los contactos de personas que han dado positivo de Covid-19 que realicen actividades esenciales no tendrán que hacer cuarentena si tienen una PCR negativa