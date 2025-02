«Hubo cadáveres durante tres días en la cama»

El hombre que «dio duro» al virus

No tiene voz. Pero no se la arrebató el dichoso patógeno, sino el tabaco. Hace veinte años el fontanero Vicente Bernal se quedó sin una cuerda vocal. Tiene 92 años y ha superado trece días de angustia frente al bicho en la UCI del Doce de Octubre, a quince minutos del sillón donde reposa ahora. «Le di duro», gesticula en señal de paliza. Sus hijos lloraban su pérdida en el pasillo. Como dice Vicente, uno le tiraba besos para despedirse a distancia, pero luego le dejaron subir con sus «zapatillas de estar por casa». «Estuve trece horas esperando una cama», reprueba, severo. Vicente había pedido en la residencia que «no le dejaran solito». No podían ver a sus familias y el virus atacó con fiereza. «Me salvaron la vida estos» y mira a Andrés, el director. Cierra los ojos y respira por su compañero de habitación, Antonio, con quien eran uña y carne y que no tuvo suerte. Vicente «no dejaba de llorar» cuando se enteró de que Antonio había perecido. Se pusieron mal al mismo tiempo. «Antonio estaba muy mal. Tenía cáncer y le subía el dolor». Vicente habla y baja la vista. Comparte la última foto juntos, del Día del Padre, que les hizo el personal de guardia. «No podía entrar nadie, pero confinados celebramos los eventos», recuerda el director. El nonagenario alardea: «Estoy mejor que nunca. Por las mañanas desayuno, me abrigo y voy a los pedales en el patio. Me tratan como un rey hasta las gobernantas –ríe–. Eso sí, porque respeto las normas».