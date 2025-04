«Hubiese sido más útil pedir la colaboración que la obediencia»

Hace unos días se dio a conocer en todo el mundo la declaración de los 14.000 científicos que pone en evidencia los beneficios del confinamiento para atajar la situación sociosanitaria derivada de la pandemia de Covid-19.

Esta declaración, promovida ... por los epidemiólogos Martin Kulldorff , de la Universidad de Harvard; Sunetra Gupta , de Oxford, y Jay Bhattacharya , de Stanford, también ha sido suscrita por decenas de médicos y expertos del sector sanitario en España .

Carlos Aibar Remón , doctor en Medicina por la Universidad de Zaragoza y profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública, ha sido uno de los firmantes y afirma que el confinamiento es un procedimiento de «prevención terciaria obligada» cuando no se dispone o han fallado procedimientos de prevención primaria –como las vacunas– o secundaria –como la detección precoz mediante test rápidos, PCR, el rastreo de contactos o las cuarentenas–.

Los firmantes del manifiesto en españa

Este profesional se muestra a favor de que se recupere la actividad presencial en escuelas y universidades y es partidario de mantener abiertos los parques. Sin embargo, matiza que el manifiesto contiene elementos «accesorios» que no comparte. En concreto, no suscribe el punto en el que se aboga porque la población no vulnerable reanude «inmediatamente» la vida con normalidad.

Aibar hace una llamada al principio de precaución pues, en su opinión, conviene ser precavido y analizar cada situación de manera específica y pausada. Del mismo modo, este especialista en Salud Pública se muestra escéptico ante una vuelta a la actividad normal en bares y restaurantes que, si se produce, debe hacerse evitando el «descontrol» y garantizando las condiciones de ventilación y distanciamiento. No obstante, reconoce que el cerrojazo a la hostelería genera un daño económico que no es desdeñable.

«Nos han tratado como si fuésemos tontos»

Ana García Bolado , especialista de Radiodiagnóstico en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, es otra de profesionales españolas que ha firmado el manifiesto norteamericano. La radióloga es más contundente en su adhesión a la declaración y apunta que las autoridades deberían haber dirigido el foco de atención hacia las personas más vulnerables , y no imponernos un confinamiento en el que «se han matado moscas a cañonazos». En esta línea, señala que «hubiese sido más útil pedir la colaboración de la ciudadanía, en lugar de su obediencia» .

García Bolado es crítica con algunas «incongruencias» vividas durante el confinamiento como «que se tuvieran más en cuenta los derechos de los animales que los de los niños, que no pudieron salir de sus casas hasta finales de abril». A pesar de haber vivido de cerca los estragos que el virus ha generado en la sanidad española, su resumen es elocuente: «Nos han tratado como si fuésemos tontos» .

Los perfiles de médicos y expertos españoles que han plasmado su firma en este manifiesto son heterogéneos y aúnan a profesionales de ambitos que se extienden a la Salud Pública, la psiquiatría, la radiología, investigación o incluso la Atención Primaria.