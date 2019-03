Hospitalizan por varicela un gobernador de la Liga Norte, contrario a la vacunación obligatoria Massimiliano Fedriga, de la Liga Norte, ha estado ingresado durante unos días

Se opuso a la vacunación obligatoria en Italia, pero ahora el gobernador del Friuli, Massimiliano Fedriga, de la Liga del Norte, ha contraído la varicela a la edad de 38 años, y tuvo que ser hospitalizado durante unos días, según informa «Corriere della Sera».

«Estoy bien, estoy en casa», dijo Fedriga, que indicó que ya se está recuperando. Dentro de la Liga y el Movimiento 5 Estrellas hay una fuerte corriente contra la vacunación obligatoria, que ha despertado fuertes polémicas desde el año pasado. El pasado verano, cuando se discutía un decreto sobre la naturaleza obligatoria de las vacunas, Fedriga dijo que estaba en contra de la disposición, creyendo que esta no era la forma más correcta de convencer a las familias, aunque reconoció que sus hijos sí están vacunados.

Ahora, el más prestigioso inmunólogo italiano, Roberto Burioni, ha decidido dirigirse a Fadriga en una publicación en Facebook: «Primero permítale desearle una pronta recuperación. Me alegra que haya vacunado a sus hijos; desafortunadamente, la varicela no solo es muy contagiosa (y peligrosa), sino que incluso la transmiten los pacientes antes de que aparezcan los síntomas. Usted, como muchos adultos, no se vacunó (cuando era pequeño esta vacuna no existía): si hubiera sido vacunado en su edad adulta, estaría en perfecto estado de salud, ya que la vacuna tiene una eficacia de entre el 88 y el 98 %». Por eso, el inmunólogo prosigue: «Recuerde que si el virus, en lugar de haberlo infectado a usted, hubiera alcanzado a un niño trasplantado, probablemente estaríamos aquí para llorar su muerte; si hubiera infectado a una mujer embarazada, nos enfrentaríamos a un niño malformado o a un aborto. La única manera de evitar estas tragedias (porque son tragedias) es vacunándonos todos para evitar la circulación de este virus peligroso que, como lo hizo, podría haber golpeado a una persona mucho más vulnerable».