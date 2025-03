Hospitalizaciones forzosas al llegar a China por anticuerpos de coronavirus

Para entrar en China, donde el coronavirus está controlado, los requisitos son tan estrictos que no solo exigen pruebas PCR negativas y de anticuerpos , sino hasta una cuarentena de tres semanas en un hotel que el pasajero debe pagar de su bolsillo. Y todo eso para los afortunados que logran volver, ya que no se conceden visados de turismo ni de negocios y muchos extranjeros residentes no han podido regresar aún al no obtener la pertinente carta de invitación expedida por las autoridades, empresas o instituciones. Pero, incluso si un viajero supera esta auténtica yincana, se puede encontrar con una desagradable bienvenida al aterrizar: una hospitalización forzosa de tres o cuatro días por tener anticuerpos del Covid-19, ya sea por haber pasado la enfermedad o incluso por haberlos generado con la vacuna.

Según denuncia el Consulado de España en Shanghái en su portal de internet, eso es lo que le viene ocurriendo durante las últimas semanas a algunos de los extranjeros que llegan a China . En el aeropuerto les hacen una prueba de sangre y, si los resultados exceden unos límites marcados por las autoridades (pero que no se conocen), los ingresan tres o cuatro días en un hospital. Allí son sometidos «a más análisis de sangre y PCR, así como a resonancias magnéticas de tórax y alguna prueba invasiva adicional ». Aunque el Consulado no especifica cuál, en marzo saltó otra polémica porque China estaba haciéndole pruebas anales de coronavirus a algunos de los extranjeros que llegaban.

Al margen de que se use dicho método o no, estas nuevas hospitalizaciones forzosas han vuelto a indignar a la comunidad diplomática. No solo por su arbitrariedad y falta de explicaciones, sino también porque a los pacientes les cobran hasta el papel higiénico, las toallas y el agua , que no se pueden pagar en efectivo ni con tarjeta de crédito, sino solo con la aplicación del móvil WeChat.

No se sabe a qué se debe esta medida ni tampoco cuánto durará. «La Oficina de Asuntos Exteriores de Shanghái no contesta a las notas verbales que recibe y tampoco da una respuesta telefónica, como es habitual», se queja el comunicado del Consulado español revelando los desplantes de las autoridades locales. Tal y como consta en su portal de internet, «ni las personas ingresadas ni los consulados han sido informados de esta sorprendente y poco ética práctica ni del nivel de anticuerpos mínimo fijado. Tampoco se sabe cómo seleccionan a dichas personas».

Por ese motivo, el Consulado recomienda a quienes viajen a China que «no firmen ningún documento que no entiendan , utilicen un traductor en el móvil para saber lo que se está firmando y hagan una foto antes de entregarlos, ya que no les darán una copia». Como estas hospitalizaciones forzosas también han afectado a otros extranjeros, la queja es compartida por la Delegación de la Unión Europea en China, que está «haciendo gestiones para que esta práctica se interrumpa de inmediato».