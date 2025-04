Un hospital de EE.UU. niega un trasplante de corazón a un no vacunado contra el Covid El centro argumenta que la inmunización es un requisito necesario paras que las opciones de éxito de la operación sean las mejores

Un hospital estadounidense de la ciudad de Boston ha eliminado a un paciente que se niega a vacunarse contra el Covid-19 de la lista para recibir un trasplante de corazón.

DJ Ferguson, de 31 años, había sido priorizado para un trasplante en el hospital Brigham and Women's. De hecho, se encuentra ingresado desde el pasado mes de noviembre. Sin embargo, ya no es apto para recibir el corazón porque se niega a vacunarse, según denuncia la familia. El afectado «no cree en eso», informa la cadena CBS Boston , donde el padre del paciente ha asegurado: «Es una política que están aplicando y, como no recibirá la inyección, lo sacaron de la lista para un trasplante de corazón».

El hospital ha explicado en un comunicado que la vacunación contra el Covid es un requisito necesario para lograr la mejor oportunidad para que sea una operación exitosa y también para garantizar la supervivencia del paciente después del trasplante. El sistema inmunológico es extremadamente débil después de un trasplante, lo que hace que las vacunas sean aún más importantes.

«Después de cualquier trasplante, riñón, corazón, lo que sea, su sistema inmunológico se apaga. La gripe podría matarte, un resfriado podría matarte, el covid podría matarte», dijo el doctor Arthur Caplan, jefe de ética médica de la Escuela de Medicina Grossman, a la misma cadena.

