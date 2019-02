Horóscopo chino 2019: predicciones signo por signo

1. Rata (o Ratón)

Los que han nacido en 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008.

Este será el año de los negocios, muy buen año laboral y económico. Puedes encontrar tu equilibrio económico, pero a cambio será necesario un duro trabajo, aunque merecerá la pena. La rata debe pensar en el presente y dejar atrás el pasado, no pensar en antiguas ilusiones para no perder las oportunidades que la vida te depara en el presente.

Debes olvidar viejos rencores y tener la mente abierta para perdonar y dejar antiguos rencores, de esta manera serás más feliz y desprenderás energía positiva. Este año tienes que tener claro cuales son tus aspiraciones en la vida e intentar alcanzarlas.

La pareja será un apoyo muy importante en tu vida, no olvides todo lo que te ha ayudado, apoyándote en todo momento.

En el amor, podrías tener algún problema por culpa de la timidez, debes intentar ser más pasional y demostrar tus sentimientos. Si te gusta una persona debes lanzarte a la piscina e intentar atraerla. Si no tienes pareja no pases desapercibido: sal más y déjate ver para que todos puedan ver tu encanto y poder encontrar la persona de tus sueños. Si, por el contrario, ya tienes pareja es un año muy bueno para el amor. Debes evitar caer en la monotonía y dejar aflorar tu sensualidad. Pasarás noches muy divertidas.

Muy buen año en el ámbito laboral, verás el resultado de todo el esfuerzo de meses pasados. Piensa mucho todas las decisiones antes de realizarlas y déjate aconsejar por tus personas de confianza. Gracias a tu duro trabajo tus jefes pueden ascenderte, no lo desaproveches y esfuérzate al máximo, pues el esfuerzo merecerá la pena.

La rata es muy inteligente y siempre conseguirá buenos resultados económicos. Siempre acabas teniendo todo el dinero que necesitas haciendo lo que más te gusta.

En general no tienes la mejor salud del mundo, pero este año será muy bueno debido al deporte, una vida tranquila y la estabilidad emocional. Intenta comer sano e incluye en tu dieta más verduras y frutas.

2. Buey (o Vaca)

Los que han nacido en 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009.

Este año el buey tendrá una evolución laboral, tienes que esforzarte al máximo para ver resultados. Se van a resolver muchos problemas del año pasado, pero no te despreocupes del todo, todavía faltará algún asunto que tendrás que resolver.

En el amor debes demostrar más tus sentimientos y ser más romántico con tu pareja: son necesarias las demostraciones, no solo las palabras. Tienes que dejar a un lado esa timidez y lanzarte más al amor. Si no tienes pareja no te impacientes, al final todo llega, tu pareja está cerca y entrará en tu vida cuando dejes de ansiarlo con tantas ganas.

Te caracterizas por tu gran capacidad de trabajo: siempre sacas el trabajo adelante por muy complicado que sea. Le pones empeño y constancia para que todo salga a tiempo. Desde enero proponte metas muy claras y medibles y traza un camino para alcanzarlas. Debes tener cuidado con toda la información que das a tus compañeros, intenta reservarte algo para ti para no llevarte sorpresas desagradables.

Este año la economía va a ser buena, aprovecha todas las oportunidades que te depara la vida en vez de lamentarte y disfrutarás de un buen año económico, tus ingresos aumentarán y te proporcionarán seguridad. Si vas a invertir céntrate en pequeñas inversiones.

Tendrás mejor salud que el año pasado. Lo único que puedes sufrir pueden ser resfriados o dolores estomacales. Es muy importante el ejercicio y la comida sana, olvida las grasas o intenta reducirlas lo máximo posible.

3. Tigre

Los que han nacido en 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010.

Este año va a ser un año de cambios, puede ser que te mudes de casa, que te cambies de trabajo o que tengas un bebé. Estos cambios te producirán mucha tensión, pero se verá compensada por la alegría que te proporcionarán.

Debes controlar tu impulsividad y terquedad para triunfar este nuevo año. Trata de escuchar a tus amigos y familiares cuando te necesiten para poder ayudarlos, verás como te sientes mejor.

Es un año muy importante para todos los que tienen pareja. Ha llegado el momento de alejar los miedos y enseñar tus verdaderos sentimientos, tienes que confiar en la persona que amas y saber que es la persona que más te conviene en tu vida.

Si no tienes pareja, no te preocupes, vas a estar espléndido y vas a tener muchos pretendientes. Quizá te sientes un poco solo por el deseo que tienes de encontrar una persona especial, pero no te preocupes porque la vas a conocer. Hasta que ese momento llegue aprovecha al máximo tu soltería, sal y diviértete.

Deberás aprender a trabajar en equipo. Es importante saber trabajar solo, pero también debes compartir información y aprender a trabajar en equipo. Compartiendo información llegarás más lejos y ahorrarás esfuerzos. Intenta no ser tan autoritario y escucha a tus compañeros. Como es un año de cambios, es probable que se te presente un nuevo trabajo que deberías aceptar.

Buen año económico. A pesar de que el año pasado te costó salir adelante, este año lograrás ahorrar. Estarás muy preocupado en saber cómo ganar más o cuál es el negocio más rentable para ti. Verás el resultado de tanto esfuerzo.

Tendrás muy buena salud este año, la mejor del horóscopo, pero tendrás que tener cuidado con tu mal humor. Los tigres cuando se enfadan pueden hacer lo impensable. Antes de actuar cálmate, relájate y piensa antes de hablar. Hacer yoga te sentará muy bien.

4. Gato (o Conejo)

Los que han nacido en 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

Es muy buen año para el conejo, aprovecha todas las oportunidades que se te van a presentar y disfruta del año. Evita ser tan impulsivo y piensa antes de hablar, de esta manera evitarás arrepentirte de tus palabras.

Va a ser un año de revelación: vivirás muchas experiencias y descubrirás qué es lo que quieres hacer realmente en la vida.

El conejo es la representación de la fertilidad. Eres una persona muy romántica, si no tienes pareja es un buen año para encontrarla. Tu gran atractivo y sex appeal van a atraer a personas que hasta el momento no podías imaginar, vas a tener muchas alternativas. Sé selectiva y no te dejes influenciar por nadie.

Si tienes pareja no te dejes influenciar por nuevas personas que pueden entrar en tu vida, piensa en las consecuencias que pueden originar tus actos antes de lanzarte.

Principios de año es la época ideal si quieres tener un hijo. Si no tienes pareja vas a tener muchas oportunidades, intenta centrarte en la persona que mas te convenga.

En lo laboral, vas a tener un ascenso; sigue trabajando como lo haces e intenta realizar algún curso que te permitirá lograr antes el aumento de categoría. Si tienes más de un negocio céntrate en uno solo y realiza todo el esfuerzo en el mismo.

Puedes lograr la estabilidad económica gracias a un proyecto que empezó el año pasado. Puedes conseguir el aumento que tanto tiempo llevas soñando.

La salud no va a ser tan fuerte como años anteriores. No te estreses y realiza el chequeo anual. Intenta comer alimentos sanos y reduce las grasas y el azúcar. Practica deporte con frecuencia.

5. Dragón

Los que han nacido en 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012.

Tendrás mucha suerte este año, acabarás con éxito muchos proyectos que tenías abiertos. Es un año que vas a ver realizados los sueños que creías imposibles.

La pareja será un apoyo muy importante en tu vida, no olvides todo lo que te ha ayudado y ha estado a tu lado, apoyándote en todo momento.

Estarás más centrado en aspectos laborales. No descuides a tu pareja y encuentra un equilibrio entre tu relación y los demás aspectos de tu vida. Si no tienes pareja tampoco será una prioridad encontrarla. Preferirás el éxito económico o laboral antes que ponerte a buscar a tu media naranja. Si se presenta, ¡no le dejes escapar!

Comienzos de año es una época muy buena para encontrar el amor y empezar una nueva relación. Desprenderás mucha energía positiva y tu atractivo personal te permitirá conquistar a una persona especial que va a aparecer en tu vida.

Es un buen año para invertir, estarás rodeado de personas inteligentes que te asesorarán de la mejor manera, ayudándote a lograr tus objetivos. Es el momento de asumir más riesgo, no retrases el momento y sé el primero en lanzarte en ese proyecto que llevas tiempo pensando. No dejes que se te adelanten.

No vas a tener problemas de dinero, pero intenta ampliar tus fuentes de ingresos y no las concentres en una sola. Este año tendrás muchas posibilidades de ganar dinero, vas a tener la estabilidad económica que llevas tiempo buscando.

Concédete tiempo para ti y no estés tan estresado, intenta salir a caminar a la montaña para relajarte y no estar todo el día encerrado en casa sin moverte, con estar en el trabajo tienes suficiente. Para controlar tu aparato circulatorio no tomes muchas grasas. Cuida el sueño para remitir los dolores de cabeza que a menudo sueles padecer. Pide vitaminas a tu médico para remitir el cansancio.

6. Serpiente

Los que han nacido en 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013.

La serpiente debe pensar antes de hablar y evitar ser tan impulsivo. Ten más calma e intenta relajarte, puedes cometer errores por no pensar con calma antes de expresar tu opinión, especialmente en el amor: cuenta con tu pareja a la hora de decidir.

Intenta no ser tan exagerado, sé prudente y guárdate para ti tus victorias para evitar posibles envidias. Este año vas a aprovechar todas las oportunidades y tener éxito en todo lo que realices.

Aunque eres muy apasionado, intenta calmar tu pasión y, si tienes pareja, no caigas en la tentación, piensa en las consecuencias que pueden tener tus actos, estudia tus sentimientos y piensa que hay cosas que no te podrían perdonar. A principios de año puedes tener una época complicada con tu pareja, incluso vais a tener algún conflicto. Piensa si realmente deseas continuar con la relación o terminarla.

Debes estar muy atento para aprovechar las oportunidades que tienes al alcance de tu mano antes de que alguien te las quite. Buen año en el aspecto laboral, pero debes estar muy pendiente, tener claro tus objetivos y evitar perder el tiempo en tareas que no te aportan nada. Laboralmente será un año mejor que otros, pero analiza todo con cuidado y no dejes nada al azar. Este año conseguirás el reconocimiento que buscas, ten calma.

Aunque tengas dinero intenta ahorrar para otras épocas en que lo necesites. Pensarás en comprarte algún capricho que llevas tiempo queriendo hacerlo. En definitiva, es un buen año para el dinero, por fin estás haciendo lo que te gusta y eso se notará en todos los aspectos de tu vida.

La salud está estable, aunque a principios de año no es tan buena como la de años anteriores, tenderá a mejorar a mediados de año. Tendrás problemas con el aparato digestivo. Ten cuidado con la alimentación. Si estás al sol, aplícate mucha crema para evitar problemas en la piel. Este año no tendrás mucho estrés.

7. Caballo

Los que han nacido en 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014.

Este es un año de aprendizaje, avanza hacia tus objetivos. Reflexiona tus errores y encuentra la mejor manera de corregirlos. Para mejorar como persona es importante que te conozcas muy bien a ti mismo. Deja de lado las amistades que no merecen la pena y céntrate en personas a las que realmente les intereses. Piensa en tu futuro y en lo que quieres hacer con tu vida. No te preocupes tanto por la aprobación de los demás y haz lo que de verdad quieras hacer, pensando solo en ti.

Te centrarás más en tu relación. Pensarás en algo mas serio que una relación pasajera, te darás cuenta de tus verdaderos sentimientos.

Si no tienes pareja este año tendrás mucha suerte en el amor, con muchas oportunidades de encontrar una persona especial. La encontrarás y serás correspondido, siempre que seas como tú eres. Olvídate de querer impresionar y sé natural, es la mejor manera de conquistarle.

Puedes sentirte muy presionado en el trabajo y te llevará a buscar nuevas oportunidades, rápidamente encontrarás el lugar que te mereces.

Céntrate y sé una persona responsable. Como sabes es un año difícil para el trabajo y pueden despedir a compañeros tuyos. Trabaja duro, céntrate y no seguirás el mismo camino que ellos.

Puedes tener un año un poco duro económicamente hablando por tu tendencia a no ahorrar. Intenta ajustarte a un presupuesto mensual y olvídate de gastos que no necesites.

No seas tan impulsivo en los negocios, no todas las oportunidades son buenas, ten la mente fría y obtendrás beneficios. Si vas a invertir opta por el corto plazo, este año necesitas dinero más rápido para seguir creciendo.

Tienes una salud de hierro, sigue con una vida sana y practica mucho ejercicio. Te sentirás muy bien. Si tienes alguna molestia ve al médico en vez de automedicarte. Podrás tener problemas estomacales, controla las comidas.

8. Cabra

Los que han nacido en 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

Tienes que ser más directo, no le des tantas vueltas a las cosas. Este año tendrás muy buenas oportunidades, no las desaproveches.

Tienes que aprender a aceptar tus defectos e intentar corregirlos. No vivas siempre pendiente de complacer al resto ni del que dirán, piensa en ti y aprende a ser más independiente. No te dejes vencer por tus miedos o inseguridades, toma tus propias decisiones basadas en tu experiencia.

En el amor tendrás un año muy bueno, si tienes pareja ésta será tu mayor apoyo e incluso, te plantearás el matrimonio. Tienes que dejar de lado los defectos de su pareja y fijarte en sus virtudes, que sabes que son muchas, acepta a tu pareja por lo que es y no pongas ninguna condición en el amor. Si no tienes pareja intenta ser más seductor y no tan calculador.

Puedes sufrir un periodo de adaptación en el trabajo, te costará adaptarte, pero tienes que hacerlo o podrás perderlo, y no es el mejor momento para quedarte en paro. Si logras adaptarte podrás conseguir una mejora laboral. Intenta ser más receptivo y escucha las ideas de los demás.

Este año vas a tener mejor situación económica que el año pasado. No tendrás problemas con el dinero. En los negocios sé frío y no tengas ningún descuido, no te creas todo lo que te vendan.

Acude al médico si notas un síntoma raro porque puedes volver a padecer algún antiguo achaque. No te preocupes, todo se resolverá satisfactoriamente, pero tienes que cuidarte.

Puedes tener dolores de cabeza debido al estrés diario. Sal a la montaña, ve al cine, e intenta oxigenar tu mente y liberar la tensión que tengas acumulada. Haz lo que desees para que te encuentres bien contigo mismo. Tómate un día para ti.

9. Mono

Los que han nacido en 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016.

Tendrás un buen año gracias a tu carisma y tu talento. Este año triunfarás en todos los aspectos. Eres una persona muy sociable y la gente se sentirá atraída por tu carácter.

Este año debes empezar a pensar en sentar la cabeza, eres el signo más romántico y enamoradizo del horóscopo chino, tus relaciones son breves porque no te gusta tomarte en serio las relaciones. Si no tienes pareja ha llegado el momento: todo puede cambiar y debes probar una relación para saber si es lo que realmente quieres. Te gustará la experiencia y al final acabarás cambiando.

Principios de año son meses clave si estás pensando en empezar a salir con una persona, no te cortes y exprésale tus sentimientos. Acabaréis adaptándoos y la relación saldrá adelante.

Tienes que ser una persona responsable y cumplir todas tus tareas, de esta manera te ganarás la confianza de tu jefe y te ayudará a lograr el aumento que buscas. Si no te centras y empiezas a asumir responsabilidades podrás tener problemas laborales, evítalos.

Aunque el dinero no es una de tus prioridades ten cuidado este año con lo que gastas y controla tu presupuesto. Organízate y ten un control de tus cuentas, no gastes más de lo necesario y olvídate de lujos que no necesitas. Si sigues este consejo acabarás bien el año económicamente.

Asume más riesgo en los negocios, para ganar hay que perder, si te va mal aprenderás de tus errores y tendrás experiencia para la siguiente vez.

Tenderás a resfriarte, para evitarlo toma mucha vitamina C, como naranjas. Cuida tu alimentación y come alimentos sanos para evitar enfermedades estomacales. Este año vas a controlar tu estrés, incluso en momentos que te sientas muy presionado, saldrás adelante sin problema.

10. Gallo

Los que han nacido en 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

Muy buen año para los gallos, piensa lo que quieres conseguir en la vida y lo lograrás. Confía en tus capacidades.

Estás acostumbrado a ser el centro de atención y a destacar del resto, siempre das lo mejor de ti y te esfuerzas al máximo, esto te ayudará a triunfar este año. No intentes abarcar todas las tareas tú solo, deja que tus compañeros o amigos te ayuden para rentabilizar los esfuerzos al máximo, de esta manera obtendrás magníficos resultados, pero deberás ser paciente, no verás efectos inmediatos. Lo único que debes evitar es el orgullo.

Si tienes pareja debes aclarar si la quieres de verdad o si prefieres seguir tu camino en solitario. Si estás seguro de tus sentimientos ha llegado el momento de dar un paso más y avanzar en la relación. Ten cuidado con los celos, tu pareja no te da motivos para desconfiar, intenta tener la mente mas abierta.

Tendrás un buen año en el trabajo, puedes montar tu propio negocio y conseguir estabilidad económica. Eres el mejor negociante del horóscopo chino: si te dedicas a las ventas estás de enhorabuena, conseguirás todos los objetivos que tengas fijados. Sigue esforzándote y lograrás todo lo que te propongas. Si tienes un día complicado ten más paciencia, no tires la toalla por un momento de calentón.

Vas a tener un año estable económicamente, por lo que puedes aprovechar y empezar a ahorrar para momentos en que lo puedas necesitar. Evita pedir créditos, compra solamente lo que puedas pagar al contado.

Puedes tener problemas al respirar por alergias, consulta al alergólogo para ver cómo las puedes solucionar. Si fumas, el problema de la alergia se puede agravar. Es muy importante llevar una vida sana, cuidar la alimentación y practicar deporte. Cuida también la tensión y evitar las grasas.

11. Perro

Los que han nacido en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

Es un año importante para que reflexiones, no te lamentes por errores pasados, aprende de ellos y corrígelos. Eres una persona muy fiel y trabajadora, este año buscarás mayor estabilidad para tu familia, pero no te descentres de tu trabajo.

Tendrás nuevos retos y oportunidades que no podrás rechazar. Toma tus propias decisiones, según lo que realmente quieres y te hace feliz.

Analiza tu relación, es muy importante la comunicación. Habla con tu pareja de los problemas que tenéis, juntos los podréis resolver. Vuestra relación saldrá mas reforzada. Además, eres uno de los signos más fieles del horóscopo chino, la pareja que todos quisieran tener.

Céntrate en tu trabajo y evita distracciones. Busca un equilibrio en tu vida personal y laboral y no los mezcles. Si has cometido errores aprende de ellos. Eres una persona muy competitiva y profesional, eso te ayudará a conseguir mejoras en el trabajo. Si estás pensando en estudiar puede ser un buen momento para realizar algún estudio superior, la educación es el dinero mejor invertido.

Céntrate en tus obligaciones y no tendrás problemas de dinero. Concéntrate en tu trabajo y no te disperses, de esta manera todo marchará bien. El dinero fluirá y tu situación económica será mejor este año.

Puedes tener problemas de estómago este año, especialmente si estás sometido a mucho estrés, intenta comer sano y evita ácidos y comidas picantes. Practica algún deporte. El estrés puede provocarte dolores de cabeza, si el problema continúa debes acudir al médico. Puedes tener también alguna molestia en el sistema auditivo provocada por una infección.

12. Cerdo (o Jabalí)

Los que han nacido en 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

Es un año de aprendizaje, no te gustarán algunas cosas que haces y querrás cambiarlas, no seas tan duro contigo mismo porque todo el mundo comete errores, lo importante es saber corregirlos y aprender de ellos.

Ha llegado el momento de planificar y preocuparte más por tu futuro, céntrate en lo que realmente quieres conseguir y lánzate a por ello. Debes hacer algunos cambios si quieres triunfar, no ocultes tus sentimientos y sé capaz de mostrarlos, haz lo que realmente te gusta y quieras hacer, pues de esta manera serás feliz.

Es muy buen año para el amor, desprenderás mucho sex appeal, podrás enamorar a la persona que te guste. Debes tener cuidado con tu orgullo, especialmente con tu pareja, intenta entenderle más y evitar malentendidos. Hablar mucho entre vosotros, la comunicación es fundamental.

Tienes que ser más responsable y metódico en el trabajo para no tener problemas este año, evita también perder el tiempo en distracciones. Si te das cuenta de que no estás plenamente satisfecho en el trabajo no lo abandones antes de tener otras alternativas.

No tendrás problemas de dinero siempre que te encuentres cómodo con las labores que realizas. No podrás derrochar dinero, pero no te va a faltar, no tengas gastos excesivos hasta que te veas totalmente estable en el trabajo.

Puedes tener problemas de salud, pero no serán graves. De todas formas debes hacerte un chequeo anual a principios de año. Tienes que bajar tu ritmo de vida y no estresarte, pues podría originar caída de pelo y dolores de cabeza. Practica ejercicio siempre que puedas e ingiere una dieta baja en grasas.