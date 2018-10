Los homosexuales, en pie de guerra La Felgtb ve «indignante» el retraso de la Ley de Igualdad LGTBI y exige al Gobierno que esté aprobada en diciembre Presenta una queja ante el Defensor del Pueblo por los retrasos en la tramitación parlamentaria

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGBT), compuesta por 49 entidades, advierte al Ejecutivo de que tiene de plazo hasta diciembre para aprobar la Ley de Igualdad LGTBI. Junto a otras organizaciones, ayer celebró una jornada de protesta para denunciar el «injustificable e indignante» retraso en la aprobación de esta norma.

«La situación política en España no es estable. No sabemos cuánto podrá durar este Gobierno. En diciembre esta ley tiene que estar aprobada. Entendemos que este periodo es suficiente para trabajar y que debe estar aprobada», indicó la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, en la rueda de prensa en Madrid.

Para denunciar esta situación y bajo el lema «Ciudades en pie por la Ley de Igualdad LGTBI», la federación ha realizado actos similares en un total de 18 ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza, además de Madrid. Junto con el Gobierno, exigen también a todos los grupos parlamentarios que «de una vez por todas asuman su compromiso y trabajen definitivamente para la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI».

La federación recuerda que la Ley de Igualdad LGTBI fue registrada el 4 de mayo de 2017 en el Congreso de los Diputads y su toma en consideración fue debatida y aprobada por «amplia mayoría» en el Pleno del 19 de septiembre de 2017.

«Antes de pasar por trámite en el Congreso negociamos con todos los partidos políticos que la apoyaron y se volvieron a comprometer con ella en el WorldPride 2017 y en el Orgullo 2018», asegura la presidenta de FELGTB.

En este sentido, advirtió de que «estar en la campaña del Orgullo no es un premio que se tenga a perpetuidad». Así, recuerda que en el WorldPride 2018 tomaron la decisión de dejar fuera al Partido Popular por «su incumplimiento y por sus declaraciones homofóbicas y transfóbicas hacia el colectivo». «No nos temblará la voz ni la mano para decirle otros partidos que tampoco van a estar», añade.

Retraso de la Comisión de Igualdad

La FELGTB se ha dirigido al Defensor del Pueblo para presentar una queja en la que refleja el «denigrante» trato hacia las personas trans que supone «no legislar para que dejen de estar consideradas enfermas mentales».

«No podemos permitir que nuestros niños sigan sufriendo acoso escolar, ni que las personas trans sigan sin poder tener la autodeterminación del género reconocida. No somos enfermas. No estamos de acuerdo con lo que ha dicho el CIE-11 y no vamos a permitir que en España la autodeterminación no sea real», ha manifestado Sangil.

En este sentido, ha instado al Gobierno, a que «no haya más demoras» ni «se pongan más pegas» de las que desde Felgtb aseguran tener constancia. «Nos consta que en el Grupo Socialista se están poniendo pegas en el tema de las personas trans y la autodeterminación. Hablamos de Derechos Humanos y no puede ser que una Ley de Igualdad tenga tanto tiempo en el proceso de enmienda», apostilla.

Según Sangil, la mayoría de las reuniones de la Comisión de Igualdad se han suspendido «por diferentes motivos», que consideran «no reales». Así, insta al Gobierno «a dar un toque» a su grupo parlamentario, ya que, a pesar de querer hacer efectiva la ley y ser «un Gobierno progresista», «tiene un grupo que no está por la labor». «Si se echa un vistazo a las enmiendas del PSOE que están colgadas en el Congreso, hay miles de enmiendas y se cargan la realidad trans», asevera.

Reforma de la ley sobre el registro civil

Por otro lado, el pasado miércoles 24 de octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales. Con esta circular se pretende dar respuesta a interpretaciones diversas de los distintos registros civiles que en ocasiones niegan el cambio de nombre, especialmente a los menores, si este puede inducir a error sobre el sexo del solicitante.

Desde Felgtb, se muestran descontentos con esta medida que consideran insuficiente ya que no es lo que pidieron. «Hace algo más de una semana ha salido una instrucción a los juzgados para garantizar el nombre de los menores, pero no el sexo y no es eso lo que pedimos. Esto no nos alegra, no es un paso más, no es un adelanto más. Lo que queremos es que esta reforma salga adelante», añade.

En consonancia con las protestas y de forma simultánea a las ruedas de prensa, desde redes sociales como Twitter y Facebook, la Felgtb ha llevado a cabo este martes la campaña #Ciudadesenpie con el objetivo de «denunciar la pasividad de alfunos grupos políticos de cara a la parobación de la Ley de Igualdd LGTBI» y para conseguir que sea Trending Topic entre las 11 y las 14 horas.