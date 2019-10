Un hombre da un puñetazo a una activista vegana que entró a protestar en una pizzería

Ha ocurrido en Brighton (Reino Unido), pero el vídeo está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Varios miembros del grupo de activistas DxE Brighton, que defiende y lleva a cabo acciones para reivindicar los derechos de los animales, entraron en una pizzería de la ciudad con pancartas y carteles a favor de los derechos de los animales y pidiendo terminar con su consumo. En un momento, un hombre comenzó a discutir con ellos y propinó un puñetazo a una de las jóvenes activistas, tal como muestra la grabación de las imágenes.

Anti-speciesist activist punched in the face @PizzaExpress



The oppression and commodifying of non human animals is so normalised that some people react violently to those speaking up for the victims. #Speciesism#directaction#activists#animalrights#news#brightonpic.twitter.com/SCnM9bukKP