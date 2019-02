Colorado Parks and Wildlife

El hombre que mató a un puma asfixiándolo relata por primera vez su «lucha por sobrevivir» Las heridas en su cara, cuello, muñecas y piernas requirieron más de 20 puntos de sutura

«Espero que no estén decepcionados porque no soy Chuck Norris». Así comenzaba Travis Kauffman su encuentro ante periodistas para detallar su lucha «a vida o muerte» contra un joven puma.

A comienzos de febrero, medios de todo el mundo informaron del llamativo suceso. Según las autoridades, Kauffman corría en solitario por un sendero cuando el animal le atacó por la espalda. Tras un forcejeo, el hombre logró estrangular al puma hasta matarlo.

Ahora, el propio 'runner' ha dado más detalles. La lucha duró unos diez minutos: «Escuché un ruido, como crujidos, detrás de mí. Me detuve y me giré. Me deprimí al ver un puma».

Kauffman levantó los brazos y gritó al animal, pero éste atacó y le incrustó las garras en la cara. El deportista trató entonces de clavar palos al puma. También le golpeó en la cabeza con una roca. Finalmente, fue capaz de sujetarlo y poner su pie derecho en su cuello hasta asfixiarlo.

Reconoce que sintió miedo de que un segundo puma apareciese. «Las decisiones fueron bastante instintivas», ha añadido. Las heridas en su cara, cuello, muñecas y piernas requirieron más de 20 puntos de sutura. Con todo, Kauffman admitió que tuvo suerte de sobrevivir al ataque sin ninguna lesión más grave. «Debería ir a comprar billetes de lotería».

Según Colorado Parks and Wildlife, los ataques de pumas «no son comunes». En más de 100 años, se cifran en 20 las muertes en América del Norte por esta causa.