Una discusión de tráfico ha terminado con un hombre de 62 años de Perú ingresado en el hospital con varias secuelas. Así lo ha denunciado su hija a través de Facebook. Alejandra Zavala Díaz, hija de la víctima, Santiago Rafael Zavala, cuenta su escrito que el agresor de su padre es Olmer Alejandro Olaguibel Begazo, un estudiante de música de 24 años. Tal como explica la joven, su progenitor y el joven tuvieron una discusión porque este último pensaba que Zavala había chocado con su coche. Sin embargo, la víctima aseguraba que tal golpe no había existido, de manera que cuando se dio la vuelta para mostrarle que los dos vehículos estaban intactos, el estudiante aprovechó para atacarle.

«En ese instante, en el que mi papá volteaba, fue el momento en el que este cobarde golpeó repetidamente a mi padre, dejándolo en el suelo, ensangrentado, casi inconsciente y ahora con el riesgo de perder la vista del ojo izquierdo, para luego darse a la fuga. Pero para colmo, este sinvergüenza se dirigió a la comisaría para denunciar a mi padre por el supuesto choque, nosotros (su familia) obviamente denunciamos la agresión, motivó por el cual ya se está tramitando todo según la ley y demostrar con pruebas que ese choque no ha existido», recoge el escrito de Facebook.

La paliza ha provocado que Zavala pueda perder el ojo izquierdo, una de las zonas más afectadas por la pelea, tal como muestran las imágenes. «Hacemos pública esta denuncia para que este sujeto no quede impune y se sepa que este tipo es un peligro para sociedad y no es posible que camine por la calles tranquilamente; si atacó a mi papá, un señor de 62 años sin motivo alguno, imagina lo peligroso que puede ser. No es posible que la UCAL (cambio la información, ya que fue expulsado de la UPC) tenga este tipo de alumnos! Indignante!», finaliza.