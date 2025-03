El ministro de Sanidad de Singapur, Gan Kim Yong , ha explicado las certezas que actualmente se conocen acerca del coronavirus, que ha provocado más de 1.300 muertes y más de 60.000 casos confirmados de infección . «Se transmite con mayor facilidad que el SARS, pero parece ser menos mortal», infroma Gan Kim Yong.

La transmisión se produce mayoritariamente a través de pequeñas gotas que se disparan cuando una persona infectada tose o estornuda y estas gotas alcanzan los ojos, la nariz o la boca de otra persona. Esto también puede ocurrir indirectamente a través de las manos o cualquier superficie, como mesas o sillas, que hayan sido alcanzadas por esas gotas que transportan el virus. «El virus puede permanecer vivo durante algunos días» en estas superficies, como indica Gan Kim Yong, que recuerda que la forma más efectiva de prevenir la infección es lavarse las manos regularmente con agua y jabón, así como evitar tocarnos la cara constantemente .

El ministro de Sanidad de Singapur ha constatado la dificultad que enr ealidad encierra este pequeño gesto: «Durante una reunión que hemos mantenido, me estaba tocando la cara mientras hablaba, hasta que el ministro Lawrence Wong me dio un codazo y me dijo: "Deja de tocarte la cara" ». Gan Kim Yong también ha señalado que las máscaras pueden no ser eficaces en determiandas situaciones. «Llevar una máscara cuando todos estamos bien a menudo ofrece una falsa sensación de seguridad y es más probable que nos toquemos la cara cuando ajustamos constantemente la máscara».

