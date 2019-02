Un «héroe» anónimo paga habitaciones de hotel a «sin techo» por la ola de frío extremo en Chicago

En la calle, la sensación térmica puede llegar a rondar los -50ºC. La ola de frío extremo que está atravesando el Medio Oeste de los Estados Unidos ha congelado ríos, cerrado escuelas e, incluso, provocado que operarios ferroviarios «prendan fuego» a las vías para asegurar su correcto funcionamiento. Pero si hay un colectivo vulnerable en esta situación son las personas «sin techo», a las que un donante anónimo ha querido ayudar.

Según Chicago Tribune, un «héroe» del que se desconoce la identidad ha pagado una habitación de hotel a 70 «sin techo» hasta que finalice la semana, tiempo en el que se estima que los efectos de la ola de frío se minimicen.

En declaraciones a The Washington Post, Jacqueline Rachev, portavoz del Ejército de Salvación, ha calificado de «maravilloso que haya alguien que haya decidido ser tan amable de proporcionar un lugar cálido y seguro para que esta gente pueda ir. Estamos encantados de que estén a salvo y calientes al menos durante unos días».

Entre las donaciones a esta población sin hogar, además de mantas y alimentos, había tanques de propano, que servían para mantenerles calientes. Sin embargo, la explosión de uno de ellos, que no generó heridos, provocó que el departamento de bomberos los requisara, advirtiendo a través de Twitter de su peligrosidad.

During extreme cold weather, we understand that people want to help our homeless population. However, we ask that under no circumstance should you donate propane tanks which are potential fire hazards. Propane tanks can cause potential fires and explosions.