La hermana de Romina Celeste Núñez, al marido: «Te odio desde lo más profundo de mi corazón por arrebatarle la vida» La joven de 28 años despareció en Nochevieja en Lanzarote. La Guardia Civil continúa buscando su cadáver

La Guardia Civil continúa buscando el cadáver de Romina Celeste Núñez, la joven paraguaya de 28 años desaparecida desde Nochevieja en Lanzarote. Su marido está detenido como principal sospechoso de su asesinato. Raúl D. C. dijo en su declaración que cuando llegó a casa se encontró a su mujer muerta y se deshizo de su cuerpo lanzándolo al mar. La Guardia Civil registra la vivienda que compartían ambos para encontrar pistas sobre su paradero.

La hermana de Romina ha mostrado su desesperación a través de Facebook. «Te odio Raul Diaz Cachon desde el más profundo de mi corazon por arrebatarle la vida a mi hermana, te odio por que no pensaste que puede pasarle lo mismo a tus hijas, a tu hermana y tu madre. Le robaste la vida le robaste la ilusión de verle crecer a sus dos hijos. Maldito el día en que te conoció. Maldito vos. Maldito ojalá que te llegue la justicia divina. Tenia 28 años , 28 años mi hermana y la mataste», escribe.

Además, ha publicado una serie de imágenes en las que se ve a la pareja, entre ellas algunas del día de su boda. Precisamente 72 horas del matrimonio, Romina denunció a su pareja por malos tratos. «Compartan para que vean la cara del ASESINO de mi Hermana», dice.

Por su parte, la madre de la joven afirmó ayer que todavía tiene la esperanza de que le digan que su hija está viva. En conversación telefónica desde Paraguay con la Radio Autonómica de Canarias, y recogida por Efe, Miriam Rodríguez afirmó que desde el domingo espera una noticia que le diga que su hija no ha fallecido, porque «a una niña tan linda no le puede pasar esto».

A la espera de la noticia no logra conciliar el sueño: «Siento que si duermo y me entra la llamada de mi hija puede que no la sienta», afirmó la mujer que cuida del hijo de cuatro años de Romina Celeste.