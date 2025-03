Habla el abogado de los españoles varados en Malta: «Esto es muy grave y propio de un país dictatorial»

El confinamiento de los 31 estudiantes españoles abre una serie de interrogantes a los que el abogado Jacinto Vicente busca respuesta. Por qué retienen dos aviones si solo hay un positivo en uno de ellos, qué papel juega la embajada española ... en Malta y cuál es el procedimiento a seguir son algunos de ellos. El letrado tiene claro que la única solución es «presentar inmediatamente un proceso judicial urgente », pero, para ello, dice: «O voy yo a Malta o nos buscamos un abogado que colabore con nosotros en ese país».

Vicente exige información: «Ante la idea de que han retenido un avión ilegalmente, han generado una burbuja única. Si confinas a un avión sin un motivo justificado es gravísimo, se trata de una detención ilegal . Primero pedimos que los saquen de allí y luego veremos qué más se solicita como compensación».

El abogado no se muerde la lengua: «La Guardia Civil me dice que en Malta son terribles , que mandan ellos y hacen lo que quieren. El personal de la embajada me ha soltado el rollo de que Malta es un país soberano , pero lo cierto es que pertenece a la Unión Europea y por encima de las normas de Malta están las comunitarias. Y eso impide que se restrinjan derechos fundamentales . Esto es propio de un país dictatorial». Tampoco escatima críticas hacia la embajada: «Igual nos hemos montado una película y el país no es así, pero para eso está la embajada, que es la máxima representación del Estado español allí. Y la pagamos todos los españoles para que hagan algo».