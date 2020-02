«Guerra popular» contra el coronavirus en China

Pablo M. Díez SEGUIR Corresponsal en Shanghái Actualizado: 17/02/2020 16:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo que se libra contra el coronavirus en China no es una lucha médica para atajar la epidemia de neumonía que ha desatado, sino una guerra. Literalmente, y «popular», como la ha definido con su marcialidad habitual el régimen del Partido Comunista. Como epicentro de la enfermedad, la provincia de Hubei ha sido declarada «zona de guerra» y las autoridades han decretado el estado de excepción.

Desde ayer, todos los habitantes tienen orden de no salir de sus casas tanto en Wuhan, su capital y origen del brote, como en las ciudades secundarias y zonas rurales. Con el tráfico prohibido y solo permitido para casos de emergencia, todos los pueblos serán cerrados y no habrá más que un único acceso vigilado.

Según informa la Prensa oficial, solo un miembro de cada familia podrá salir cada tres días a comprar, ya que las tiendas, farmacias y supermercados seguirán abiertos para garantizar los artículos básicos del día a día. En la calle habrá que guardar una distancia de al menos un metro y medio con otras personas y todas las reuniones públicas, incluso familiares como bodas y juegos de «mahjong» y cartas, han sido prohibidas.

Por las redes sociales chinas circulan vídeos de jubilados y grupos de amigos que, al más puro estilo «Revolución Cultural», confiesan al unísono su «delito» de haberse juntado para una timba y prometen no volver a hacerlo. Y los funerales, que estos días abundan en Hubei, han sido reducidos al máximo para minimizar los riesgos. Envueltos en sacos amarillos, y entre el llanto de sus parientes, los cadáveres de las víctimas del coronavirus se los llevan en furgonetas llenas los operarios de las funerarias, protegidos con fantasmagóricos trajes blancos, para incinerarlos.

Tratando de impedir la propagación del coronavirus, las autoridades ponen en cuarentena los edificios donde se han detectado casos. Encerrados en sus casas, los vecinos no pueden ni salir a comprar comida, que es repartida por los comités populares que funcionan en cada bloque, barrio y distrito.

«Tengo miedo porque en el edificio de al lado hay varios casos confirmados y está en cuarentena», cuenta desde Shiyan, en la provincia de Hubei, Olivia Zhou. Casada y de 32 años, esta empleada de una clínica de Shanghái viajó con su marido hasta dicha localidad para pasar el año nuevo lunar con su madre. «Volamos el día 20 de enero hasta Wuhan y luego tomamos el tren. Nos sorprendió mucho ver a tanta gente con máscaras porque entonces no teníamos noticias sobre el coronavirus», relata al otro lado del teléfono. Pero su asombro fue mayúsculo cuando, solo tres días después, el Gobierno declaró la cuarentena en la provincia de Hubei, quedándose atrapada al igual que otros 60 millones de personas.

«Lo he pasado y estoy bien»

«En ese momento entendimos por qué tanta gente llevaba máscaras y nos entró el pánico porque nosotros habíamos hecho todo el viaje con la cara descubierta», recuerda todavía impresionada. A esa aprensión se sumó que varios días después tuvo un resfriado. «Pero no fui al hospital porque sabía que me podía contagiar del coronavirus y me quedé en casa. Afortunadamente, ya lo he pasado y estoy bien», se congratula aliviada. Pero aún tiene por delante una cuarentena que no sabe cuánto durará en Shiyan, donde se han confirmado unos 600 casos y dos fallecidos.

«No tengo ni idea de cuándo podremos volver a Shanghái. De momento, lo único que podemos hacer es tomárnoslo con calma. Al menos las tiendas están bien provistas, pero tengo que hacer varias horas de cola porque solo abren de cinco de la tarde a diez de la noche», explica resignada. Y vuelve a su trinchera en este frente de la «guerra popular» contra el coronavirus.