La Guardia Civil incauta en Ibiza más de 55.000 cápsulas del «gas de la risa» Todo el material intervenido podría haber superado los 800.000 euros de valoración en el mercado negro

Josep Maria Aguiló. Palma de Mallorca.

Actualizado: 01/08/2018 02:32h

La Guardia Civil ha incautado en la localidad ibicenca de Sant Antoni de Portmany más de 55.000 cápsulas de óxido nitroso, conocido coloquialmente como «gas de la risa». La operación ha sido llevada a cabo con la colaboración de inspectores de la Consejería de Salud del Gobierno balear. En total fueron inspeccionados cinco establecimientos de dicha localidad «en relación a la comercialización ilícita» de la citada sustancia.

Según ha informado la Guardia Civil este martes a través de un comunicado, en las inspecciones realizadas se han intervenido también, además de las 55.000 cápsulas, más de 400 dosificadores y más de 21.000 globos utilizados para la inhalación del «gas de la risa» por parte del consumidor final. Todo el material intervenido podría haber superado los 800.000 euros de valoración en el mercado negro.

En el citado comunicado, la Benemérita recuerda que la venta y el consumo de óxido nitroso en la vía pública por parte de turistas, «fundamentalmente de nacionalidad británica», estaba provocando «una situación de alarma social» en Sant Antoni de Portmany. Por ello, tanto la Policía Local como la Guardia Civil «han estado desarrollando dispositivos específicos desde el inicio de la temporada estival al objeto de identificación y, en su caso, detención de las personas responsables del ofrecimiento y comercio ilícito de óxido nitroso, habiéndose procedido a la detención de más de 30 personas por tráfico ilícito de medicamentos».

Como continuación de esas actuaciones en la vía pública, «se practicaron gestiones para la localización de establecimientos en la isla de Ibiza y principalmente en Sant Antoni de Portmany que estuviesen suministrando óxido nitroso, así como los instrumentos necesarios para su consumo con fines recreativos, que derivaron en el dispositivo llevado a cabo en el día de hoy».

Peligroso para la salud

Cabe recordar que el uso de óxido nitroso sólo debería producirse en el ámbito médico y previa autorización o prescripción facultativa. De hecho, esta sustancia se administra —en concentración con oxígeno— como un analgésico con propiedades anestésicas débiles para intervenciones dolorosas de corta duración, como parte de un tratamiento médico agudo en el ámbito de la traumatología y en caso de quemaduras, cirugía dental, partos y cirugías de oído, nariz y garganta.

El «gas de la risa» produce en quienes lo inhalan como droga una sensación de euforia, bienestar y embriaguez. Al estar dicha sustancia autorizada en el ámbito sanitario, en sentido estricto no es ilegal tomarla. Por tanto, sólo se puede perseguir el tráfico y la venta de óxido nitroso a particulares con fines no terapéuticos. Esa circunstancia dificulta la lucha policial y judicial contra su distribución, ya que todavía hoy no están muy claros los límites legales en función de los cuales se puede actuar o no contra un posible vendedor callejero.

El consumo del «gas de la risa» puede ser potencialmente muy peligroso para la salud, en especial cuando se toma con otras sustancias estupefacientes. Aun así, incluso inhalando sólo óxido nitroso, puede producirse una situación de falta de oxígeno en una persona que lo tome, lo que puede derivar en una posible caída de la presión sanguínea, en desmayos e incluso en ataques cardíacos, con un posible resultado de muerte de la persona que lo haya consumido.

Además, el uso prolongado del «gas de la risa» puede provocar anemia, daños en la médula espinal y envenenamiento del sistema nervioso central. Pese a ello, por desgracia, no existe aún conciencia de ese riesgo entre los consumidores eventuales o habituales de esta droga.