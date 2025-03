La Guardia Civil busca al hombre que grabó la agonía de una víctima de accidente de tráfico

La Guardia Civil está investigando a un hombre en Almería por la difusión a través de las redes sociales de las imágenes de un accidente de tráfico en el que se ve cómo una persona agoniza después del siniestro. El choque se produjo en el término municipal de Albox y se saldó con la muerte de un conductor, grabada por el ahora investigado. La Dirección General de Tráfico ( DGT ) hizo pública esta investigación a través de su perfil en la red social Twitter.

«Investigan a una persona que difundió un vídeo por WhatsApp con imágenes de un herido en un accidente, en los últimos momentos de su vida», explican en la publicación.

El autor de la grabación y difusión de las imágenes está acusado de un delito contra la integridad moral, con pena de prisión que va desde los seis meses hasta los dos años.La advertencia de la DGT no ha quedado solo en ese primer tuit. Tráfico publicaba poco después: «¿Por qué no todo vale para conseguir una imagen de impacto? Detrás de un accidente, siempre hay personas, familias, tragedias... No grabes, no compartas». Acompañado de este texto, le sigue un corto titulardo «Mirones morbosos».

