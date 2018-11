Guardia Civil La Guardia Civil alerta de una estafa que te llegará en forma de llamada El interlocutor se hará pasar por un técnico para arreglar un supuesto virus de los ordenadores

ABC

@abc_conocer Actualizado: 02/11/2018 09:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los números de teléfono a los que no hay que devolver la llamada

La Guardia Civil se ha visto obligada a alertar de una estafa que está llegando a los teléfonos móviles de muchos usuarios. Los titulares del número reciben una llamada de un «supuesto servicio técnico» que avisa de un virus. Sin embargo, lo que consiguen los estafadores es bloquear el dispositivo y acceder a todos los datos de la persona en cuestión.

«¿Te han llamado de un «supuesto servicio técnico» sin que lo hayas solicitado diciendo que tienes un virus en el ordenador? Desconfía el PC puede acabar bloqueado. No descargues el software de control remoto sin antes haber comprobado su identidad», advierte la Guardia Civil a través de Twitter.

¿Te han llamado de un "supuesto servicio técnico" sin que lo hayas solicitado diciendo que tienes un virus en el ordenador?

Desconfía el PC puede acabar bloqueado. No descargues el software de control remoto sin antes haber comprobado su identidad. ➕👇https://t.co/Otm9eP9Wm6pic.twitter.com/qRlvNDS1lM — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 30 de octubre de 2018

La OSI (Oficina de Seguridad del Internauta) escribe la historia de Daniel para concienciar sobre la importancia de no caer en la estafa. «Su interlocutora hablaba muy mal español y un inglés muy parecido por lo que no era nativa de ningún país con esa lengua. Le indicó que su ordenador tenía virus así como otros problemas, y que se los repararía. Pero fue al contrario, su ordenador acabó bloqueado y suerte que no le estafaron».

Así, tal como explica la OSI, a este hombre le dijeron que le llamaban de Microsoft para advertirle de que habían encontrado varios problemas graves en su ordenador, por lo que le pidieron que ejecutara un comando. Al hacerlo, le empezaron a salir unas ventanas raras y la operadora le dijo que para solucionarlo tenía que pagar cinco euros por un nuevo certificado de Microsoft. Como Daniel no accedió, le bloquearon el ordenador con una contraseña, y no pudo acceder a sus datos.

La OSI explica qué hacer en estos casos: «No fiarse de una llamada recibida de un supuesto servicio técnico, sin que lo hayamos solicitado. Solicitar siempre algún tipo de identificación a ese supuesto técnico, por ejemplo poder demostrar que el teléfono desde el que llama pertenece a un soporte de Microsoft. No descargar software de control remoto ni permitir que alguien use nuestro equipo, antes de haber sido comprobada su identidad».