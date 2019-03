La Guardia Civil alerta de esta peligrosa estafa en la que te amenazarán hasta con cárcel Si recibes este correo electrónico tienes que tener mucho cuidado y no acceder al chantaje

La Guardia Civil se ha visto obligada a alertar a los ciudadanos de una nueva y peligrosa estafa que está circulando a través de correos electrónicos. Se trata de un envío masivo de mensajes en los que se suplanta la identidad de la CIA y se acusa al receptor de poseer pornografía infantil, por lo que le piden una determinada cantidad de dinero en bitcoins y le amenazan con que, si no paga, será detenido.

«Detectado envío masivo de emails suplantando a la CIA para engañar y extorsionar al receptor acusándole de un supuesto almacenamiento y posesión de pornografía infantil. Piden dinero en bitcoins y si no se paga amenazan con arrestar», avisa la Guardia Civil en su cuenta de Twitter, que remite además a la OSI (Oficina de Seguridad del Internauta), donde se dan algunos consejos sobre cómo acutar en estos casos.

📣Detectado envío masivo de emails 📩 suplantando a la CIA para engañar y extorsionar al receptor acusándole de un supuesto almacenamiento y posesión de pornografía infantil.



Lo que hay que hacer, asegura la OSI, es ignorar el correo electrónico. Sin embargo, si se ha accedido al chantaje y se ha realizado el pago, las autoridades recomiendan recopilar todas las pruebas de las que se disponga —como capturas de pantalla, correos, etc.— y contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para presentar una denuncia. Advierten que es importante no responder al mensaje, pues es el truco que muchos delincuentes utilizan para saber si la cuenta de correo está activa y mandar así más estafas en el futuro.

Además, para no ser víctimas de este tipo de estafas, la OSI recomienda no abrir correos de desconocidos, eliminarlos, no enviar información personal, no responder a este tipo de correos o utilizar contraseñas distintas para los diferentes servicios, entre otras.