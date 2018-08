Una guardería de Indonesia disfraza a sus alumnas de terroristas islámicas durante un desfile

Una guardería en Indonesia ha tenido que pedir disculpas tras la difusión de un vídeo en el que se veía a las niñas del centro escolar disfrazadas como terroristas islámicas durante un desfile celebrado un día antes del desfile de la independencia del país, el 17 de agosto.

Según ha informado el periódico británico «The Guardian» las niñas desfilaban en dos filas vistiendo un niqab negro y con un fusil de cartón en los brazos. El disfraz estaba enmarcado en un desfile «cultural» en la ciudad de Probolinggo.

El director del centro, el señor Hartatik, se ha disculpado «profundamente» por los disfraces y ha expresado su arrepentimiento por la decisión de utilizar esos trajes, así como ha explicado que la intención no era «fomentar la violencia» entre los niños de la guardería.

La razón por la cual eligieron el disfraz, según ha explicado Hartatik a BBC Indonesia, fue «simbolizar la lucha del Profeta para aumentar la fe y la devoción en Alá». También, el director admitió que eligieron esos disfraces porque ya los tenían en la escuela y querían ahorrar dinero.

El responsable de la guardería no ha ofrecido ninguna explicación de la razón por la que ya tenían los disfraces en la escuela.

On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an#RI73pic.twitter.com/yN9tdyZwz5