Greta Thunberg se autoaísla por sospecha de coronavirus

La joven activista sueca Greta Thunberg ha reconocido en una conversación con la revista 'New Scientist' que tanto ella como su padre decidieron autoaislarse después de que, tras hacer juntos un recorrido en tren por Europa, creyeran haberse contagiado por coronavirus .

A pesar de que ninguno de los dos se ha hecho el test para saber si son positivos en Covid-19, sí que han experimentado los síntomas de esta enfermedad. "Regresé a casa desde el centro de Europa y luego me aislé desde el principio [...] No quiero poner en riesgo a nadie más. Después de unos días comencé a sentir algunos síntomas. Al mismo tiempo, mi padre experimentó síntomas mucho más intensos".

Además, la adolescente de 17 años cuenta que, de no ser porque su padre también desarrolló síntomas parecidos, no habría pensado que tenía coronavirus: "Lo importante es que no sentía que estaba enferma. Me sentía inusualmente cansada, tosía un poco... Eso es porque no estoy en un grupo de riesgo. Es muy peligroso porque no sabes que lo tienes. Si no hubiera sido porque mi padre lo había experimentado al mismo tiempo y mucho más intenso que yo, tal vez ni me habría dado cuenta de que estaba enferma".

Efectos de esta pandemia

La activista climática también hizo referencia a los cambios económicos y sociales rápidos y de gran alcance que se introdujeron para detener la pandemia de coronavirus y que han mostrado que la acción rápida necesaria para frenar el cambio climático también es posible.

"El coronavirus es un evento terrible... No hay nada positivo para salir de él", dijo Thunberg en una entrevista con Reuters . Asimismo, instó a los jóvenes activistas climáticos, muchos de ellos ahora atrapados en el hogar a medida que cierran las escuelas, a que ayuden a otros a través de la epidemia de COVID-19 y mantengan su activismo de manera segura. "En primer lugar, en este momento necesitamos ayudar de cualquier manera que podamos respaldar a la sociedad y las personas necesitadas", dijo.