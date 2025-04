Greta Thunberg ataca a los políticos: «Son el mayor peligro. Hacen como que actúan y en realidad no hacen nada» La joven activista sueca critica que los líderes mundiales no tomen las decisiones apropiadas para frenar el cambio climático

Lejos ha quedado su famosa frase «How dare you?» («¿Cómo os atrevéis?») que dio la vuelta al mundo. Greta Thunberg , consciente de que su figura eclipsa a su mensaje, ha tenido este miércoles, durante su participación en la Cumbre del Clima , un tono menos victimista del que la joven activista suele usar en sus discursos. La adolescente ha querido, durante su intervención, lanzar un reproche a los políticos de todo el mundo: «El mayor peligro no es la inacción. Es cuando los políticos hacen como que actúan y en realidad no hacen nada».

La activista ha continuado con sus ataques a los líderes mundiales y les ha acusado de limpiar su imagen participando en esta Cumbre del Clima de Madrid. «Lo que se debe hacer en la COP es encontrar soluciones holísticas pero, por el contrario, parece haberse convertido en una especie de oportunidad para que los países negocien lagunas y eviten aumentar la ambición », ha lamentado.

En esta línea, con un tono más crítico que en otras ocasiones, la activista sí ha lanzado algunas preguntas a los representantes de los países. Tras presentar varios datos científicos sobre la situación del cambio climático, Greta ha interpelado a los líderes : «Cómo reaccionan ante estas cifras sin sentir al menos cierto nivel de pánico?», «¿cómo reaccionan al hecho de que no se está haciendo nada?», «cómo trasladan ese mensaje sin sentirse alarmistas?», «¿no se sienten al menos un poco enfadados». «Me gustaría saber cómo lo logran», ha respondido la joven.

En presencia de la ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera , así como del ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, o la directora de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, entre otras autoridades, Greta ha alabado el «despertar» de la sociedad , y en concreto de los más jóvenes, a la hora de liderar la lucha contra el cambio climático, algo que considera necesario para frenar esta situación. «Sin esa presión por parte de la población, los líderes no harán nada», ha asegurado la joven. A juicio de la activista sueca, «hay esperanza» que, sin embargo, no llega por parte de las autoridades ni de las empresas, sino de la propia sociedad: «Una vez que despertamos, podemos cambiar, las personas pueden cambiar y están dispuestas a hacerlo. No tenemos que esperar , tenemos que empezar ahora mismo el cambio nosotros, los pueblos».

Ricos y pobres

Según la joven, en las cuestiones relacionadas con el cambio climático, «no existe una equidad» , de manera que Thunberg ha llamado a que los países ricos sean los primeros en reducir sus emisiones y llegar a emisiones cero para que después puedan hacerlo los estados más pobres. «Los países del G-20 representan casi el 80 por ciento de emisiones totales. El 10 por ciento de la población más rica produce la mitad de las emisiones de CO2, mientras que el 50 por ciento de los países más pobres, solo una décima parte. Tenemos trabajo que hacer, pero algunos tienen más trabajo que otros», ha espetado.

Thunberg ha considerado insuficientes las medidas que, en los últimos tiempos, han adoptado varios países. «Reducir las emisiones no es suficiente», ha sentenciado la joven, que ha pedido poner fin: «Las emisiones de efecto invernadero deben cesar». Sobre los plazos establecidos para esta reducción progresiva, la joven activista considera que se trata de una maniobra «para dar la sensación de que se actúa» , pero a su juicio, es incluso peor: «Los cambios necesarios no estan aún a la vista. La política que se necesita no esta aún en la actualidad».

Tras el acto, decenas de jóvenes de Fridays for Future se han subido al escenario y han protagonizado una protesta para pedir «justicia climático», al tiempo que han cantado lemas como «El pueblo unido jamás será vencido» o «Somos las personas que salvamos el clima». Ante su insistencia, uno de los encargados de la organización de la COP ha tenido que pedir, en reiteradas ocasiones, que abandonara la sala para poder limpiarla y habilitarla para el próximo acto. Tras varios intentos, los jóvenes han cedido y se han ido.