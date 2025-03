Grecia suspende a un policía que prefiere pagar 300 euros de multa antes de pasar por un test de antígenos

Las autoridades griegas han suspendido de empleo y sueldo a un policía de una comisaría de Ática que desde el pasado mes de julio colgaba vídeos en YouTube criticando las vacunas y mostrándose contrario a la obligación de someterse a pruebas de diagnóstico (test de antígenos) de covid-19.

El policía, que se describe a sí mismo como escritor y sindicalista, tiene aún pendientes tres investigaciones juradas, que no se han detallado, pero el resultado de la primera ha sido el ser suspendido de empleo y sueldo temporalmente.

Todo el material de sus intervenciones en Rumble y YouTube (bajo el nombre Tilemachos Bossios) ha sido recogido y entregado a la Fiscalía de Atenas, que ha encargado una investigación preliminar por los servicios de Asuntos Internos de las fuerzas de seguridad griegas. Además de ser contrario a las vacunas y a los tests, habla de cómo luchar contra el estado y el sistema .

En uno de estos videos, el policía, cuya identidad se esconde bajo el pseudónimo 'Tilemachos' (aunque algunas páginas web ya publican su nombre real, algo prohibido mientras no sea condenado) se manifiesta contra las vacunas y contra las pruebas de antígenos que debía presentar al ir a trabajar una vez por semana , al no estar vacunado, pagando la multa pertinente de 300 euros cada vez.

Sin vacunarse

Mientras que el nuevo ministro de Protección del Ciudadano, Panagioti Theodorikako, insiste en que la vacunación contra la pandemia no es obligatoria para los policías (hasta el momento es obligatorio solo para todo el personal sanitario), ha dado a conocer hace dos semanas que el 22 por ciento no han sido aún vacunados . Curiosamente en Grecia han sido los policías, miembros del Ejército y gran parte del clero ortodoxo los más opuestos a las vacunaciones, aunque poco a poco están cambiando de opinión ya que las medidas gubernamentales facilitan la vida de los vacunados y dificulta la de los que no quieren hacerlo. Como ejemplo, los trabajadores estatales, policías incluidos y todos los trabajadores del sector privado no vacunados, tienen que presentar una vez a la semana en su trabajo una prueba de antígenos hecha en laboratorio reconocidos, que son muchos ahora en todas las ciudades griegas (cuestan 10 euros y no está subvencionados) y sino serán multados.

La vacuna contra el diablo

Los resultados de la encuesta efectuada y publicada este mes de junio sobre las vacunaciones muestran que el 68% de los encuestados están preocupados por la pandemia y el 46% que teme enfermar de covid. El 62% declaró que ya estaba vacunado, el 6% que ya tenía cita para vacunarse y el 32% que no se vacunará. Y de los que declaran no querer vacunarse, el 46% no cree en las vacunas, el 31% tiene miedo de los efectos secundarios de las vacunas, el 15% considera que no son eficaces, el 5% no se vacunará por razones médicas y el 3% por razones religiosas. Porque hay una parte, minoritaria, del clero que afirma que con la vacuna entra el diablo o según otros, un chip que permite controlar a la persona y que hará posible que en una próxima guerra mundial las nuevas armas aniquilen primero a quien lo tiene .

A día de hoy y ya con datos reales, están vacunados más de seis millones de personas residentes en Grecia (6.223,493 para ser exactos), es decir el 60,01 % de la población.