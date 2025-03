La Graciosa pone en manos de una tabacalera convertirse en el primer territorio de España «libre de humo»

La pequeña isla canaria de La Graciosa se ha convertido en el primer territorio español y el segundo del mundo en conseguir el certificado 'Smoke Free' que otorga la multinacional TÜV AUSTRIA. El logro, sin embargo, no ha estado exento de polémica, ya que ha ... sido posible gracias a la colaboración de la compañía Philip Morris. El acuerdo firmado entre la tabaquera y el Ayuntamiento de Teguise, al que corresponde el territorio de la octava isla canaria, ha hecho saltar las alarmas a nivel mundial entre las organizaciones de profesionales de la salud.

Pese a que el convenio, según defiende a ABC la propia compañía, no conlleva nombrar ni promocionar marcas ni productos, y solo se limita a asumir los costes de certificación y señalética, más de 150 organizaciones a nivel mundial encabezadas por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Nofumadores.org y ASH (Action on Smoking and Health) demandan que la pequeña isla canaria rompa su acuerdo con la tabaquera.

El presidente del CNPT, Andrés Zamorano, señala que la iniciativa incumple el Convenio Marco sobre el Control del Tabaco, de la OMS, ratificado por España. Además denuncia que «el protocolo de certificación 'Smoke-Free Culture' de TÜV Austria parece haber sido hecho por la propia industria tabaquera para seguir manteniendo sus intereses eonómicos».

En la misma línea, el Colegio de Médicos de Las Palmas no ha tardado en señalar que ve en la iniciativa «intereses ocultos». «Con esta maniobra, la multinacional tabaquera especula con la salud pública de los habitantes de La Graciosa», versa el comunicado emitido por el Colegio Profesional, que asegura que « la Fundación por un Mundo Libre de Humos, de Philip Morris International en 2017 con casi un billón de dólares, se dedica a patrocinar la venta del dispositivo IQOS y el consumo de tabaco ».

Para ellos, bajo una «falsa apariencia de lucha contra el cambio climático» pretende «perpetuar la adicción a la nicotina» , ya que «ninguna sociedad médica recomienda IQOS como método para dejar de fumar, crea fumadores duales y puede alejar a los fumadores de la atención médica contra el tabaquismo y de los tratamientos efectivos».

Piden, por tanto, a los representantes políticos y a los ciudadanos de La Graciosa que rechacen «cualquier reconocimiento de las industrias tabaqueras» y que «impidan hacer publicidad con su nombre», así como que «devuelvan cualquier distinción o subvención que hayan recibido de Philip Morris y su Fundación por un Mundo Libre de Humos». La misma idea subraya el Colegio de Dentistas de Las Palmas, la Fundación Canaria Dental, la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC), que se suman a esta reivindicación.

El Ayuntamiento, a favor

Pese a la oposición frontal de los profesionales de la salud, el Ayuntamiento de Teguise defiende la iniciativa. El proyecto 'La Graciosa, Libre de Humo’ es un «proyecto comunitario y participativo para el fomento de los buenos hábitos saludables y la educación ambiental», sostienen a ABC, al tiempo que subrayan que Philip Morris colabora en las acciones como otras entidades, pero «no se publicita» ni «realizará ningún pago al Ayuntamiento ni a cualquier entidad, persona física o jurídica relacionada con éste».

Según señalan, el proyecto incluye un plan de actuación dirigido a «informar a los fumadores sobre el daño causado por el humo del cigarrillo no solo a su bienestar, sino también a sus relaciones personales y sociales, y al mismo tiempo animarlos a dejar los cigarrillos, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud competente», además de trasladar la importancia de «un entorno libre de humo».

El director general de Philip Morris Canarias, Joerg Zangen, subraya que se trata de «un convenio de colaboración transparente» y que el papel de la compañía tabaquera, según figura en acuerdo, es «prestar servicios de consultoría estratégica de cara a las acciones que el Ayuntamiento tuvo que llevar a cabo para la obtención de la certificación 'Smoke Free Culture'».

«Los ataques a la participación de Philip Morris en el proyecto han desplazado el foco sobre lo verdaderamente importante, que es el propósito que persigue la iniciativa en sí, del que apenas se ha hablado y aunque estoy de acuerdo con los médicos y las asociaciones sanitarias de las islas en que la mejor alternativa para los fumadores es que dejen de hacerlo, también les pido que contemplen que existen mejores alternativas al cigarrillo convencional científicamente demostradas», afirma.

Sus alternativas, insiste, «no generan combustión, donde se generan más de 7.000 sustancias tóxicas, y esto está recogido en todos los estudios científicos que se han realizado tanto propios como independientes». Zangen asegura «entender que desconfíen», pero a su vez pide que «analicen los datos científicos, así como los que han generado más de treinta estudios independientes». «Si creen que hay algo mal que nos lo digan porque estamos abiertos al diálogo y al debate constantemente», asegura.

Evitar información errónea

El «axioma de la compañía es que, si no fumas, no empieces; si fumas, déjalo. Pero si vas a seguir fumando, cambia». Por ello, ha indicado el director, 'La Graciosa sin humo' es «un ejemplo tangible de que los fumadores adultos tienen derecho a ser tratados como tales, proporcionándoles información objetiva de forma transparente para que puedan tomar decisiones informadas que generen un impacto positivo en su entorno».

El presidente de la CNPT no coincide con el director general de Philiph Morris. Asegura tajantemente que «el tabaco calentado contiene prácticamente la misma cantidad de nicotina, sustancia muy adictiva, y el doble de concentración de acenafteno, un hidrocarburo aromático policíclico, con efectos cancerígenos, que los cigarrillos clásicos combustibles». «Por todo ello no existe ningún umbral seguro para su consumo», afirma.

Tanto la CNPT, como Nofumadores.org y ASH recuerdan que las leyes españolas, como el Ministerio de Sanidad, se «oponen al intento de penetración del tabaco calentado de Phillip Morris, el cual está equiparado a todos los efectos, al tabaco convencional». Además, señalan que las acciones que establece dicha certificación a la que aspira La Graciosa «se alinean con la estrategia y los lemas que la industria tabaquera lleva promoviendo durante décadas: mejorar las relaciones entre fumadores y no fumadores, entorno más armonioso y respeto mutuo», además de contribuir a que Philip Morris promocione y afiance su producto de tabaco calentado».

Por todo ello, las 150 organizaciones impulsadas por CNPT y que ya han informado de los hechos a todos los organismos internacionales competentes, exigen al Ayuntamiento, «no solo que termine su acuerdo con Philip Morris, sino que también deje de utilizar la certificación de TÜV Austria 'Cultura sin humo', que no sirve nada más que a los intereses económicos de la industria tabaquera».