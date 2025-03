Graba el salvaje maltrato de una vecina a su perro, que lo estampa contra el suelo en Sevilla

Una mujer de mediana edad ha sido denunciada por su vecina por el salvaje maltrato propinado a su perro, al que entre gritos e insultos, lo estrella contra el suelo. ¿La causa? Ha hecho sus necesidades dentro de casa. Los hechos ocurrieron en Mairena del Aljarafe (Sevilla). La joven que filma toda la escena con su móvil, asustada, le recrimina su acción y le indica que no puede hacer eso. « Uy, por favor. Oiga, esto es maltrato animal. Y la estoy grabando. No se puede tirar a un perro así. Es normal lo que hace si no lo saca a la calle. S i no puede tenerlo, llévelo a una protectora de animales».

La agresora, como si tal cosa, replica enfadada que se meta en sus asuntos y que la deje en paz porque el perro es un «asqueroso », mientras se acerca al rincón donde se ha acurrucado el can, que no deja de gemir, temeroso. Y sigue protestando ante las palabras y las advertencias de la joven que le repite que lo está grabando todo.

La violenta trata de echar balones fuera y explica que el animal no es suyo. «Razón de más para no tratarle así ni reñirle, le dice la joven» y añade: « Pobre perro. Hay que ser una persona adulta y responsable para tener un animal . Si no lo saca a la calle es normal que haga caca en casa. Y no es la primera que vemos esto. ¿ Pero usted no está bien de la cabeza ?», pregunta.

Estas palabras provocan la indignación de la vecina que arremete contra ella y le dice que «se está pasado tres pueblos », «que tiene muy poca vergüenza» y que la va a denunciar. La chica le dice que es ella la que lo hará. «Yo tengo todas las pruebas de lo que ha hecho. Sé quién es y dónde vive».

«Como difundas las imágenes te vas a enterar», amenaza a la chica, mientras sigue diciendo: «El puto perro este » y se encara hacia la joven, mirando hacia su ventana. Mientras, el animal sigue inmóvil en un rincón, lloriqueando muerto de miedo. El vídeo, que ha corrido como la pólvora en las redes sociales, se ha hecho viral y ya supera los 237 millones de visualizaciones .

Según ha adelantado Aljarafe Información, el perro (una perrita) ha sido rescatado y La Tropa de Isra, un refugio de perros, se hará cargo del animal. La Policía Local de Mairena ha abierto diligencias contra la mujer responsable del perro por orden del ayuntamiento del municipio.

