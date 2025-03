Los estudiantes salen de Palma sin esperar el barco 'burbuja'

Tras sumar un nuevo varapalo judicial, el Govern balear ofrece fletar un barco 'burbuja' para mandar a Valencia a los 181 estudiantes que desde este miércoles por la tarde pueden abandonar su confinamiento forzoso en el Hotel Palma Bellver. El Ejecutivo de la socialista Francina Armengol dice que acata la sentencia, pero se muestra en contra de ella y anuncia que la recurrirá. Mientras tanto, ofrece el mismo alojamiento en el hotel puente Covid a los estudiantes que quieran pasar aquí la cuarentena y organizar un barco chárter este jueves a los que quieran irse a la Península , a una hora todavía sin concretar, para que viajen en un «espacio burbuja» solo para ellos y sin contacto con otros pasajeros. Una vez en Valencia, cada comunidad autónoma se encargará de organizar el retorno a casa de sus jóvenes residentes, una tarea para la que ha contactado con el Ministerio de Sanidad.

«Pedimos y recomendamos que acepten la opción de quedarse a acabar la cuarentena», ha implorado la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, en una comparecencia de urgencia donde ha planteado estas dos opciones para garantizar una salida «segura» y «salvaguardar la salud» de la ciudadanía ante la inminente salida de los chavales.

Garrido ha dicho que a pesar de aceptar la sentencia, pero no compartirla, el Govern ha montado un «dispositivo sanitario de urgencia» al entender que tenía que hacer un esfuerzo para salvaguardar la salud de toda la ciudadanía. El Ejecutivo también ha pedido a los estudiantes que no cojan aviones. «Que sean responsables hoy y cojan el barco que se les ofrece. Si han sido adultos para venir aquí a pasarlo bien, que vuelvan de manera responsable», ha sentenciado.

La operación retorno se produce horas después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma haya decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso a Mallorca ; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

Pese al ruego del Govern balear, los primeros estudiantes ya han abandonado el Palma Bellver haciendo caso omiso a las recomendaciones: «Nos vamos a Bilbao», ha espetado un grupo de chicas, que supuestamente han puesto rumbo al aeropuerto de Palma en tres taxis para abandonar la Isla esta misma noche. En todo momento, estaban dirigidos por los organizadores de los viajes. Mientras tanto, en los balcones del hotel puente se escuchaban gritos de 'libertad' o 'somos libres'.

Desde algunas terrazas del establecimiento hotelero han lanzado objetos a la vía pública y en medio del alboroto, una taxista se ha negado a trasladar a los jóvenes y ha obligado a unas de las estudiantes a bajarse del vehículo.

El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha criticado el auto de la jueza asegurando que esta decisión «pone en peligro toda la política sanitaria que ha establecido, no solo el Govern, sino también el Gobierno central» a lo largo de la pandemia.

Con esta contundencia se ha expresado el conseller podemita –quien es magistrado-juez en excedencia– sobre la decisión del Juzgado de no ratificar el confinamiento de aquellos estudiantes que hayan dado negativo o no se hayan sometido a una prueba.

Yllanes ha señalado que el Govern acata la decisión, pese a discrepar «absolutamente» de su fondo, y ha avanzado que la recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Sin embargo, la resolución ya tiene efectos desde este mismo miércoles y ello implica que unos 180 jóvenes pueden abandonar el hotel Covid si lo desean. Según el vicepresidente, «la jueza no ha tenido en cuenta la realidad social y el esfuerzo continuado de toda la sociedad balear».

Un grupo de personas de la asociación negacionista 'Baleares Acción' han celebrado a las puertas del Hotel Palma Bellver la «liberación» de los estudiantes «retenidos ilegalmente por el Govern».

Sonia Terentyeva, una de las portavoces de la asociación, ha reclamado la repetición de las PCR positivas asegurando que no se trata de un diagnóstico y que, además, esta técnica «está siendo cuestionada en todo el mundo». «Es probable que los estudiantes que hayan dado positivo no tengan nada de Covid», informa Europa Press.

El grupo ha calificado de «inhumanos» los protocolos y las medidas del Ejecutivo autonómico como «un maltrato a los niños». «Han sido encerrados sin tener acceso al sol, un trato que no se puede consentir», ha dicho.

Mientras tanto, en las últimas horas se han detectado cuatro positivos nuevos relacionados con el brote de los viajes de estudiantes de la Península: tres positivos nuevos por PCR entre los jóvenes alojados en el hotel puente medicalizado Palma Bellver por estar relacionados con el brote, y un positivo más en lo que podría ser una derivada del brote en un hotel de Alcúdia, donde se ha aislado las 20 personas que le acompañaban en un viaje organizado desde Cataluña.

Hasta la fecha, 68 jóvenes de los aislados en las Islas ya han dado positivo por el brote que afecta a un millar de estudiantes de 8 comunidades autónomas, según ha informado la Conselleria de Salud. De estos, 16 permanecen ingresados con sintomatología leve y 51 más son asintomáticos en el hotel puente medicalizado Palma Bellver, separados de los otros contactos estrechos del brote. También hay un positivo que permanece aislado, asintomático. En total, la tasa de positividad del grupo ya supera el 25% en SARS-CoV-2.

En el hotel puente Palma Bellver había 232 jóvenes peninsulares que han tenido relación directa o indirecta con el brote . Uno más abandonó ayer el hotel para hacer cuarentena en otro alojamiento con prescripción médica, tal como marca el protocolo.

En el hotel Bellevue de Alcúdia hay 21 jóvenes más, uno de los cuales ha dado positivo (está previsto su traslado al hotel puente de Palma). El resto son negativos, pero quedan todos aislados por contacto estrecho.

Por otra parte, 16 estudiantes que debían ingresar en el hotel puente no han sido localizados y presuntamente han vuelto a sus domicilios. Son principalmente de Andalucía y Madrid. La Dirección General de Salud Pública y Participación de las Islas Baleares ha trasladado la información correspondiente a las direcciones generales de Salud Pública de las comunidades respectivas.

La Consejería de Salud y Consumo llevó a cabo un rastreo masivo cuando se tuvo conocimiento del brote y detectó en un primer momento 265 jóvenes provenientes de Andalucía (214), Madrid (21), País Vasco (18) y Galicia (12) –aunque de viaje en varios hoteles de Mallorca–, que podrían haber tenido una relación directa o indirecta con el brote. Ahora se añaden los 21 de Cataluña alojados en Alcúdia. Por lo tanto, ya son 286 las personas contacto estrecho del brote.

Para atender las necesidades sanitarias y personales de los jóvenes alojados en el Hotel Bellver, la Consejería de Salud y Consumo ha habilitado un dispositivo especial. Además, se ha puesto a disposición de las familias un número de teléfono para los estudiantes y sus padres o tutores que necesiten cualquier tipo de información: 900 700 222. El teléfono presta atención de las 8.00 a las 20.00 horas y lo atienden dos enfermeras de la Central de Coordinación Covidien. Además, psicólogos de la Central de Coordinación pueden dar apoyo psicológico telefónico a los jóvenes o familiares que lo necesiten.

Por otra parte, hasta el Hotel Bellver se ha desplazado una unidad de atención volante al coronavirus (UVAC) con un médico, una enfermera y un técnico, para dar servicio a los estudiantes de las 8.00 a las 15.00 h. Una enfermera está presente en el hotel las 24 horas del día y un médico está de guardia de las 15.00 a las 22.00 horas. Los estudiantes pueden contactar con el personal sanitario a través de la recepción del hotel.

Además, técnicos de Gestión Sanitaria de las Islas Baleares (GESAIB) –también ubicados en el hotel– apoyan de intendencia para las necesidades personales de los jóvenes. De la manutención de los estudiantes se encarga del Hospital Universitario Son Llàtzer.

En cuanto a los trabajadores de los seis hoteles principalmente afectados, el Gobierno ha hecho ya un cribado. De los 274 trabajadores que se han sometido a la prueba hasta la fecha , uno ha dado positivo por Covid-19.