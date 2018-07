Google: «Somos el apoyo tecnológico, no sabemos dar las clases» El director internacional de Google for Education y profesionales de la educación se reúnen en Madrid para debatir sobre el uso de la tecnología en las aulas

La editorial Edelvives y la división de Google para la Educación organizaron ayer un coloquio que reunió en Madrid a John Vamvakitis, director internacional de Google for Education, con distintos representantes de la escuela católica concertada y privada. La conversación, bajo el título «On the top of the game» (algo así como «en lo alto del cielo», según dijo Javier Cendoya, director general de la editorial en España), trabó una radiografía del sistema de educación de nuestro país.

El tema tratado por los participantes fue la incorporación de la tecnología en las aulas, con el objetivo de ayudar a los alumnos en su formación.

«Nosotros somos el apoyo tecnológico, no sabemos cómo se dan las clases y somos conscientes de ello», apuntó durante el encuentro Marc Sanz, responsable de Google for Education para el sur de Europa. «No somos los maestros, lo que queremos es acompañar y ayudar a los docentes en esta andadura», añadió, por su parte, Vamvakitis.

El uso de «chromebooks» (portátiles de Google) y la utilización de la nube son las dos tecnologías en las que se han apoyado las nuevas metodologías de enseñanza de estos centros. «Los ordenadores no están para reemplazar al profesor, sirven para conectar a docentes y alumnos», explicó Sanz.

«Los alumnos pueden aprender gracias a estas herramientas como gestionar su propio aprendizaje», comentó Luis Alfonso Ruiz, responsable del equipo de los colegios Amor de Dios.

Asimismo, se insistió en el importante papel que juegan los padres dentro de la educación de sus hijos. «No solo deben implicarse los profesores, también se debe formar a los padres con estas tecnologías», apuntó Sor Ángeles Miró, responsable del equipo de las Mercedarias de la Caridad. «Reeducar a los padres el próximo paso que debemos dar», concluyó Vamvakitis.