El Gobierno prepara un plan para las personas sin hogar sin contar con un censo oficial

Vivir con fecha de caducidad. Así es como se siente Luz S. desde que dio a luz a Victoria hace tres meses. «A finales de enero tengo que salir de aquí. No sé que va a ser de mí y de mi niña». ... Luz acaba de llegar al hogar Santa Bárbara, una residencia de Cáritas Madrid para mujeres gestantes en situación de exclusión social. Aterrizó allí tras ser derivada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores le denegara su solicitud de asilo. Como muchos colombianos, Luz huyó de su país por la violencia. «Teníamos una pequeña tienda pero vivía amenazada por las bandas criminales», se lamenta.

En España comenzó trabajando de interna, pero al poco tiempo se quedó embarazada y la despidieron. Sin papeles, sin ninguna red familiar de apoyo y sin dinero, Luz comenzó a deambular de albergue en albergue. Su embarazo la salvó de terminar durmiendo en la calle. «Mi pareja no quiso saber nada de su hija. Por las noches no duermo pensando en qué va a ser de nosotras», afirma. Con una niña a cuestas y una formación muy escasa, Luz aspira a volver a conseguir trabajo en el servicio doméstico o volver a su país. «A veces con tanto sufrimiento pienso en regresar pero creo que mi hija tendrá más oportunidades aquí que allí. Espero que Dios me ayude a salir adelante con ella como sea».

Más mujeres y niños

Luz representa uno de los nuevos rostros de las personas sin hogar en nuestro país. «Hemos pasado de un 'sinhogarismo' clásico a otro mucho más diverso. Ya no hablamos de varones de mediana edad que viven en la calle con alguna enfermedad mental. Ahora hay una diversificación impresionante de rostros. Cada vez hay más mujeres, inmigrantes, familias con hijos e incluso jóvenes», denuncia a este periódico Susana Hernández, presidenta de Faciam (Federación de Asociaciones y Centros para la Integración y Ayuda de Marginados).

Pese a ser un fenómeno creciente, España a diferencia de otros países de Europa, no cuenta con estadísticas oficiales. Cáritas Española y Faciam estiman que cerca de 40.000 personas no tienen un techo donde cobijarse en nuestro país. Otras organizaciones como Hogar Sí calculan que se trata de unas 33.000 personas.

Todas estas cifras son muy superiores a la de la 'Encuesta a las personas sin hogar' que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2012. En ese sondeo, el INE contabilizó que 22.938 personas sin techo habían sido acogidas en alguna residencia temporal, de las cuales el 14,9 por ciento vivían en la calle. Reveló además que el 45% había perdido el trabajo y que la mitad tenían hijos.

Una década después --el pasado mes de septiembre--, el INE volvió a repetir el sondeo pero en esta ocasión se limitó a dar cuenta de los centros de atención y los recursos humanos y económicos invertidos, sin profundizar en el perfil o situación personal de los sin techo. Además, la encuesta reveló que en el año de la pandemia las personas sin hogar atendidas fueron 17.772, cinco mil menos que diez años antes.

«En el sondeo del INE no hay un recuento real de las personas sin hogar. Precisamente es una de las grandes demandas de nuestro sector: que se investigue más este fenómeno del 'sinhogarismo'. En el resto de países europeos por lo general se censan. Pero en España los datos hay que tomarlos con pinzas porque seguramente y por desgracia serán superiores», asegura Arturo Coego, responsable de Proyectos Housing First de Provivienda y representante en España de la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar (Feantsa).

Ante la falta de censo, algunos municipios como Madrid, Zaragoza o Barcelona hacen cada dos años un recuento nocturno de los sin techo. «Salimos a la calle y vamos detectando a las personas. En 2018, en Madrid había 658 personas viviendo en el espacio público», comenta la presidenta de Faciam. Para Coego, se trata de «cifras desagregadas que solo dan una idea de lo que ocurre en las principales ciudades ».

El número de personas sin hogar además varía en función de las situaciones de exclusión residencial que se toman en cuenta: sin techo, sin vivienda, vivienda insegura o vivienda inadecuada. «Las personas que están en la calle son la punta del iceberg porque es la realidad del 'sinhogarismo' que más se ve, también son visibles las personas que van de alojamiento en alojamiento, pero hay todo un colectivo que viven en chabolas, caravanas e incluso en tiendas de campaña o familias que residen en viviendas cedidas y toda esta población es una realidad desconocida», advierte la presidenta de Faciam.

La crisis económica de 2008 provocó además un incremento de la presencia de personas sin hogar. Pero sin cifras oficiales en España es «difícil medir ese aumento», admite la propia Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar. Este plan fue aprobado en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero no llegó a implementarse por falta de dotación presupuestaria, denuncian algunas ONG. Ahora el Ministerio de Ione Belarra prepara un nuevo plan, pero lo hará también a ciega s ante la falta de cifras oficiales.

Coego considera que «contar con un dato unificado nos daría una mayor precisión a la hora de entender qué recursos funcionan y cuáles no» . La misma idea defiende Laura Guijarro, profesora agregada en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) en un seminario sobre 'housing first'. «Si no dimensionamos y conocemos bien el problema es muy difícil poner recursos porque al final se montan cosas que no van a servir de nada a nadie», asegura.

El Observatorio Europeo de (EOH) de Feantsa hizo público a finales de 2014 un informe que concluye que el número de personas sin hogar había aumentado tras la crisis económica de 2008 en todos los países de la Unión Europa, con la única excepción de Finlandia. El incremento incluso alcanzó dos dígitos en países como Dinamarca (16%), Países Bajos (17%), Suecia (29%) o Francia (donde llegó a ser del 50%). En España esa cifra sigue siendo una incógnita .