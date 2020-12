El Gobierno italiano afirma que la vacuna parece funcionar contra la nueva cepa del virus La nueva variante del virus «no es más letal, sino más veloz para difundirse», asegura el ministro de Sanidad, quien anuncia que se harán test para quienes llegan de los países con esa variante del virus

Ángel Gómez Fuentes SEGUIR Corresponsal en Roma Actualizado: 20/12/2020 17:26h

El ministro italiano de Sanidad ofrece una cierta esperanza sobre la vacuna para combatir la nueva cepa del coronavirus detectada en diversos países europeos y también en Australia, aunque reconoce la gravedad del problema. «Es una variante –ha dicho el ministro Roberto Sperqnza- que acelera la difusión del virus, pero las primeras informaciones dicen que no parece que sea más letal, sino que produce más infectados, y esto sigue siendo un problema muy grave». Al mismo tiempo, el ministro da cierta esperanza de la eficacia de la vacuna para enfrentarse al nuevo problema: «Las primeras informaciones indican que parece que las vacunas pueden funcionar igualmente, pero se necesita información más sólida».

Coincide con la opinión del ministro el prestigioso profesor Massimo Galli, director del departamento de enfermedades infecciosas del hospital Luigi Saco de Milán: «Mis primeras palabras son de invitación a la calma. Estamos ante una variante del virus que no es más dañina, sino que quizás tiene una mayor capacidad de difusión y desde este punto de vista, al ser más rápido el contagio, es más agresiva». El profesor Galli advierte que esa nueva cepa se podría encontrar también en Italia: «Hay que tener en cuenta que la primera secuencia de esta variante se detectó el 20-21 de septiembre; temo que, aunque si aún no la hemos detectado o al menos no hay constancia de ello, se encuentre ya en Italia porque ha podido entrar desde esa fecha hasta hoy. ¿Significa esto que se muere más por esta variante? A esta pregunta se puede responder diciendo que habrá más muertos si no tenemos la debida precaución contra el coronavirus, ya sea contra esta variante u otras que tenemos entre nosotros», ha declarado el profesor Galli esta tarde al canal La7.

Por otro lado, el ministro de Sanidad ha explicado que firmó prohibir los vuelos con Inglaterra «por razones de prudencia», una decisión adoptada por consejo del comité científico que asesora al gobierno. Speranza ha destacado que «cualquier persona que ya esté en Italia, procedente de ese territorio, debe someterse a un test antigénico o molecular poniéndose en contacto con los departamentos de prevención». «La variante de Covid, descubierta recientemente –concluyó el ministro Speranza- es preocupante y tendrá que ser estudiada en profundidad por nuestros científicos. Mientras tanto, elegimos el camino de la máxima cautela».