La mascarilla vuelve a las calles a pesar de la falta de consenso

Vuelve la mascarilla obligatoria en exteriores , con algunas excepciones, a partir de mañana como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su reunión extraordinaria con los mandatarios autonómicos vía telemática. Una cumbre celebrada de urgencia para acordar entre todos «medidas conjuntas» que frenen el vertiginoso auge de contagios por covid y de la variante Ómicron a 48 horas de Navidad. No obstante, no todas las autonomías terminaron la reunión satisfechas.

La incidencia acumulada es de 784 casos por cada 100.000 habitantes y con un riesgo de transmisión muy alto -dato de ayer-. Regiones como Aragón, País Vasco y Madrid advirtieron de medidas «insuficientes». Algunas autonomías ya urgían desde hacía días al Gobierno para adoptar un plan conjunto frente a los contagios en las fiestas navideñas. La Moncloa evita a toda costa políticas que lastren la economía y se centra en acelerar la vacunación y en test de diagnóstico.

Hoy se celebra un Consejo de Ministros monográfico y extraordinario para aprobar un Real Decreto Ley del Ministerio de Sanidad con todas las nuevas medidas. Además, durante toda la sexta ola, habrá reuniones periódicas de la Conferencia de Presidentes. Ayer durante la rueda de prensa, Sánchez quiso mandar un mensaje de tranquilidad: «No estamos en marzo de 2020 ni en las Navidades de 2020 y es porque los españoles se han vacunado masivamente», dijo. No solo tuvo elogios a la efectividad de la vacuna, sino también al uso de la mascarilla en espacios abiertos a pesar de las fuertes críticas de la oposición y de sus socios.

ERC, Más País, Bildu.... y entre las críticas más fuertes la del presidente de Vox, Santiago Abascal, que dijo en Twitter que él no se la pondría. Pero Sánchez insistió en la efectividad. «La mascarilla es una herramienta eficaz para prevenir el contagio», dijo; «hay excepciones, como estar en el campo, haciendo deporte o paseando con distancia de 1,5 metros». El presidente no solo habló de consenso científico sobre este elemento, sino que dijo que existía también entre las comunidades autonómas. Pero solo siete de 17 autonomías habían solicitado la medida y no se entendió lo del «amplísimo consenso» que vendió ayer.

La propuesta del Gobierno de hecho se interpretó como un intento de golpe de efecto . Si bien es cierto que algunas comunidades del PP, como Galicia, habían pedido recuperar la mascarilla en el exterior; otras, lo rechazaron rotundamente. Aún así, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, también criticó que el Gobierno no dé una respuesta homogénea a la pandemia y se trate el tema en una reunión «improvisada». La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, salió de la conferencia de presidentes como entró: sin haber debatido ni logrado un consenso o una propuesta común , explicaron en su entorno. Lo frustrante de estos encuentros, decían fuentes del PP, es que «el presidente llega y habla, sin límite de tiempo, y luego cada presidente va haciendo su resumen». Y cuando uno termina, pasa la palabra al siguiente.

«Esto no deja de ser una operación de ‘marketing ’» en la que el presidente pretende aparecer rodeado de los líderes regionales, a los que trata con «absoluta desidia», seguían. Díaz Ayuso defendió que el uso de máscara en exteriores debería ser sólo una recomendación para los casos en que no se garantice la distancia social, informa Sara Medialdea.

Cataluña y el País Vasco fueron las comunidades más críticas con el Gobierno por parecerles «insuficientes» y no responder «a la gravedad de la situación». Tanto Urkullu como Aragonés reclamaban medidas para limitar la movilidad y reducir la interacción social. «No hacerlo es un error», dijo el presidente de la Generalitat, informa elena Burés.

Por su parte, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, calificó de «insuficientes» las medidas planteadas por Sánchez, informa Roberto Pérez. Aragón está entre las autonomías con mayor tasa de infección en estos momentos. Lambán considera que la reimplantación de la mascarilla obligatoria en espacios abiertos no va a ser una herramienta eficaz «porque las posibilidades de contagio son mínimas, por no decir inexistentes». Por ello, desveló que las comunidades del norte con mayores tasas de contagio están negociando por su cuenta una serie de medidas adicionales que prevén implantar la próxima semana, pasada la celebración de la Nochebuena y del día de Navidad. Aún se desconoce cuáles serán.

Acelerar vacunación

Al margen del uso de la mascarilla en exteriores, el resto de medidas del Gobierno están centradas en el plan de vacunación y descongestionar la atención primaria. «La medida más importante es intensificar y acelerar el proceso de vacunación poniendo el énfasis en la tercera dosis de refuerzo», dijo el presidente. Habrá un refuerzo de los dispositivos de atención con equipos de vacunación de las Fuerzas Armadas y se pondrán a disposición hospitales de la Red Sanitaria Militar. Se aprobará también la contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado y la habilitación de especialistas titulados en países de fuera de la UE.

A esto se sumará un plan de acción en atención primaria y comunitaria para aumentar el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorar sus condiciones laborales, reduciendo la temporalidad por debajo del 8 por ciento. Se destinará 292 millones de euros de los Presupuestos para esto. «La mayor parte transferidos a las comunidades autónomas», explica La Moncloa.

Sánchez también anunció un plan para la «intensificación y aceleración del proceso de vacunación». Los objetivos que ha marcado el presidente del Gobierno son los siguientes: el 80 por ciento de la población entre 60 y 69 años vacunada con tercera dosis antes de que finalice el año, el 80 por ciento de entre 50 y 59 años en la semana del 24 de enero, el 80 por ciento de entre 40 y 49 años en la primera semana de marzo, el 70 por ciento con la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero y el 70 por ciento con la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril. El Ejecutivo descarta confinamientos o restricciones más duras que las que se anunciarion ayer.

Cuarentenas

Sánchez confirmó ayer el acuerdo de la Comisión de Salud Pública sobre las cuarentenas: quien haya tenido contacto directo con un contagiado no deberá realizar la cuarentena en caso de estar vacunadas con pauta completa». El certificado Covid durará nueve meses, tal y como cnfirmó la Unión Europea.