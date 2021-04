El Gobierno de Draghi aprueba alejar a los cruceros de Venecia Los ambientalistas cantan victoria por una decisión histórica, solicitada también por la UNESCO

El Gobierno de Mario Draghi ha decidido alejar de la laguna de Venecia a los cruceros y las grandes naves de mercancías. El consejo de ministros aprobó en la tarde del miércoles un decreto ley para abrir un concurso de ideas y proyectos sobre la viabilidad técnica y económica con el fin de realizar un puerto fuera de las aguas protegidas de la laguna.

El objetivo marcado por el Gobierno es «conciliar el desarrollo de la actividad de cruceros con la salvaguardia de la singularidad y excelencia del patrimonio cultural, paisajístico y ambiental del territorio». Los puntos de atraque del puerto serán utilizados «por cruceros mayores de 40.000 toneladas y por buques portacontenedores destinados al transporte transoceánico».

Los tiempos no serán breves. Se necesitarán meses para completar el concurso de proyectos. Para construir una posible estructura portuaria en el mar serán necesarios al menos tres años. Mientras tanto, se ofrecerá una alternativa para que los cruceros no naveguen frente a la plaza de San Marcos. Para ello, cuatro ministros -Turismo, Cultura, Infraestructuras y Transición Ecológica- acordaron que los cruceros y grandes naves utilicen el puerto industrial de Marghera, situado en tierra firme al oeste de Venecia. Se trata de una solución temporal que conlleva también trabajos durante menos de un año con el fin de adaptar los muelles para la acogida de cruceros. Los ministros dijeron que su intención era «proteger un patrimonio cultural e histórico que pertenece no solo a Italia sino al mundo entero».

Las asociaciones ambientalistas cantan victoria, porque se trata de una decisión histórica: «El anuncio del Gobierno –afirman- da la razón a quienes llevan años pidiendo alejar a los grandes barcos de la laguna». Lo pidió también reiteradamente la UNESCO. Durante años algunas asociaciones hicieron grandes manifestaciones para alejar de la laguna de Venecia a los cruceros, auténticos «rascacielos» en el mar. Cuando se contemplan desde San Marcos, la imagen es de cierta incredulidad porque parece que se acercaran «monstruos» marinos. El propio ministro de Cultura, Dario Franceschini, reconoció en el pasado que era incomprensible: «Es inimaginable que tales gigantes puedan pasar justo enfrente de la Plaza de San Marcos. Nadie con una pizca de sentido común puede entenderlo».

Siempre existió también el temor de que pudiera ocurrir una tragedia, sobre todo desde que el crucero Costa Concordia se estrellara contra las rocas y naufragara con 4.229 personas a bordo, el 13 de enero 2012, frente a Giglio, una isla cerca de la costa en la región de Toscana, con el trágico balance de 32 muertos. Desde entonces, en la ciudad de los canales se incrementaron las protestas para alejar a los cruceros. Los temores por un posible incidente se confirmaron. Venecia vivió cierto pánico el 2 de junio 2019, cuando el crucero Opera, de la compañía MSC, chocó con el muelle del canal de la Giudecca, tras embestir un pequeño barco, que en ese momento estaba amarrado en el muelle de San Basilio. El choque ocasionó algunos heridos leves, pero la noticia fue comentada en todo el mundo. Fue un daño para la imagen de Venecia y la industria de los cruceros.

Esas embarcaciones gigantes causan daños al ecosistema de la laguna e incluso a los delicados cimientos de Venecia. Ya en el año 2016 el fiscal Adelchi D’ Ippolito convocó a los entes interesados, con el ayuntamiento veneciano a la cabeza, para darles a conocer la investigación sobre la contaminación y los daños que crean las «grandes naves» a Venecia. La conclusión del fiscal fue clara: El futuro de los gigantes del mar debe de estar lejos de la plaza de San Marcos. Pero las resistencias han sido muchas, porque hay grandes intereses portuarios. Hasta ahora se dio prioridad a los empleos e ingresos económicos que crea el sector de cruceros. Ahora, el gobierno Draghi decide poner fin a una situación insostenible.