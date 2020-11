El Gobierno se desdice y ahora asegura que los dispositivos para paliar la brecha digital también irán a la concertada Si bien anunciaron el pasado 16 de junio que 500.000 dispositivos irían a centros de titularidad pública, ahora la ministra de Educación, Isabel Celaá, asegura que irán a personas vulnerables «al margen de la titularidad de los centros, porque la red concentada también escoraliza personas vulnerables»

Josefina G. Stegmann MADRID Actualizado: 04/11/2020 17:45h

La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció este miércoles en un briefing sobre la inversión destinada a educación en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que aparte de los 500.000 dispositivos ya anunciados el pasado 16 de junio en Consejo de Ministros se añadirán «250.000 dispositivos moviles para reducir la brecha digital de acceso al alumnado, adicionales a los 500.000 que ya empezarán a licitarse».

El Proyecto de Ley recoge una inversión total de 5.697 millones de euros para el Ministerio de Educación, anunció este miercoles Celaá. Esta inversión se destinará a la promoción de la equidad (a través de las becas y ayudas al estudio, la ampliación de la educación de 0 a 3 años y la prevención del abandono escolar); el impulso a la FP (tanto del sistema educativo como para el empleo) y a la digitalización de la educación. Para la parte digital se han presupuestado 1.013 millones de euros.

El pasado 16 de junio el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un programa que preveía destinar 500.000 dispositivos a centros solo «de titularidad pública». El PP preguntó desde el Senado en tres ocasiones cómo se garantizaría la enseñanza online a todos los centros y el Gobierno no tuvo reparos en admitir que los ordenadores eran para los centros públicos, salvo la última vez, el pasado 29 de octubre, en la que se desdijeron a sí mismos: «Lo dicho sobre que los equipos se entregarán a los centros públicos no tiene ninguna base».

ABC preguntó nuevamente por esta cuestión a la ministra que dijo que «los 500.000 se dirigían a aquellas personas más vulnerables, las que no tenían dispositivos y el reparto lo realizaban las comunidades. Por lo tanto no es que los 500.000 vayan a ir a los centros públicos, esto es un error, se distribuyen en función de la vulnerabilidad, no sirve nada dar un dspositvo a quien ya tiene uno y no darselo a quien no tiene ninguno al margen de la titularidad de los centros, porque la red concentada también escoraliza personas vulenrables», señaló la ministra.