El Gobierno decide hoy si permitirá salir a la calle a los niños mayores de 12 años

El Gobierno tiene intención de concretar hoy, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros , cómo será la salida de los niños a la calle que se dará a partir del 27 de abril, como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , el pasado sábado. El Ejecutivo tiene que definir cuáles son las «condiciones» a las que se refirió el ministro de Sanidad, Salvador Illa , hace unos días, entre las que se encuentra la edad máxima de los menores que podrán relajar las medidas de confinamiento por el coronavirus , uno de los aspectos que más controversia ha generado.

Durante la reunión telemática que Sánchez mantuvo el domingo con los presidentes de las comunidades autónomas, fueron varios –como los de Galicia y Extremadura– los que trasladaron al presidente su desacuerdo con que el límite de edad se establezca en los 12 años. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , que ya había propuesto en ocasiones anteriores que se dejara salir a los niños y celebró la decisión del Ejecutivo central, apostó por subir la edad hasta los 14 años. Lo mismo manifestó el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara , pues aunque pidió «cautela y prudencia» a la hora de llevar a cabo las medidas de desescalada, solicitó que se tenga en cuenta la «edad pediátrica» –o sea, los 14 años– a la hora de decidir los términos que marcarán la salida de los niños.

En representación de Castilla-La Mancha, su presidente, Emiliano García-Page, dejó clara una postura similar sobre el relajamiento de las medidas de confinamiento por el coronavirus en los menores, aunque no solo abogó por subir ese límite de los 12 años, sino que apostó por que se permitan las salidas también a niños de 14 o incluso 16 años. «No me importa la edad de quien salga , sino el hecho de que estén separados y no en grupo», dijo en rueda de prensa posterior a la reunión con Sánchez.

«Vectores en la transmisión»

Hasta el momento, tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa , como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón , habían hablado de los niños como «vectores» en la transmisión del coronavirus , pues en ellos los síntomas suelen ser leves y, por tanto, no se identifican como un foco difusor de la enfermedad del virus Covid-19 . Sin embargo, el cambio de escenario parece ser un factor positivo para aliviar el confinamiento de los más pequeños, tal como explicó ayer Simón en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Expertos del coronavirus. «Los niños, tanto en esta epidemia como en la gripe, pueden ser difusores de la enfermedad cuando están contagiados y en contacto con casos que lo puedan transmitir. Llevamos ya un mes y una semana de confinamiento, de estar en casa. Los niños han estado ahí y la probabilidad de que ahora estén infectados es muy baja», aseguró.

Aun así, Simón , aunque dijo no conocer con exactitud cuáles son las condiciones que el Ejecutivo marcará para las salidas de los menores, dejó claro que serían controladas: «No se va a abrir la puerta y decir: niños a jugar. Van a ser salidas controladas de alguna manera y eso no implica un incremento de riesgo porque ya están con sus padres y hermanos en su domicilio y el mismo riesgo que tienen allí lo tienen fuera».

Un problema

En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias llamó a la «responsabilidad» de los padres para que estas medidas no pongan en riesgo los avances en el control de la pandemia. «Si la gente piensa que esto va a ser un abro la puerta y que se junten con los niños de todo el vecindario, podemos tener algún problema», reiteró.

Estas medidas de relajamiento, además, pueden servir para abrir la puerta a otras que también se vienen reclamando desde el principio del confinamiento. Así, Simón hizo hincapié en que salir a correr o en bicicleta no comporta ningún riesgo, siempre que se haga de forma indivual. El problema, explicó, viene cuándo estas salidas se hacen con más personas. «Una persona que corre sola o va en bicicleta sola no implica riesgo. Si eso implica que me voy a juntar con otros que también corren, pues sí», dijo, e insistió en que lo que se pretende controlar son «los riesgos de transmisión, no el que la gente no corra».