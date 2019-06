El Gobierno apuesta por acuerdos parciales en Educación mientras no se alcanza un Pacto El secretario de Estado de Educación asegura que «tenemos mimbres para intentarlo», aunque el PSOE rompió las negociaciones con el Gobierno de Rajoy

Seguir Paloma Cervilla MADRID Actualizado: 28/06/2019 01:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, apostó ayer por alcanzar acuerdos parciales en materia educativa, en las que sí haya un consenso básico, a escala nacional, como alternativa al gran pacto por la educación, que fracasó en la legislatura anterior. El pacto que negoció el Gobierno de Rajoy fue dinamitado por el PSOEal exigir el 5% de inversión del PIB en educación. El PP se lo ofreció, pero se levantó de la mesa y forzó la ruptura.

El responsable ministerial se pronunció sobre esta posibilidad durante el discurso pronunciado en la inauguración de las jornadas «La educación en el marco de la Unión Europea. Objetivos y desafíos para España», organizadas por el «Movimiento europeo de España» en el Congreso de los Diputados.

Tiana señaló que «algunas veces, en nuestros debates internos, los enfocamos más en aquellos temas en los que no nos ponemos de acuerdo y en los que, además, no es fácil ponerse de acuerdo, por la propia naturaleza de las cosas. Obviamos muy ligeramente aquellos en los que sí debiéramos ponernos de acuerdo, porque estructurarían, no digo el todo de una posibilidad de acuerdo o pacto del que tanto se habla, pero sí a acuerdos básicos que nuestra sociedad tiene que dar respuesta».

Algunos de estos temas son los que se abordaron ayer en estas jornadas, como son el abandono escolar temprano, la digitalización, las competencias lingüísticas. «Son asuntos, -insistió Tiana-, que no cubren todos los temas que nos preocupan de nuestro sistema, pero son piezas de suficiente importancia».

Hacer evaluaciones

Asimismo, el secretario de Estado subrayó la importancia de tener en cuenta a la administración regional, a la hora de llegar a estos acuerdos: «En España no vamos a hacer ningún avance significativo, que no esté basado en un acuerdo del Estado, en su administración central y en sus comunidades autónomas. Eso es necesario y debemos pensar en sistemas de coordinación, de negociación y de trabajo conjunto para poder avanzar».

Tirana se mostró confiado en que se pueda hacer porque «tenemos mimbres para intentarlo, fácil no es. La tarea que tenemos por delante para avanzar en el sistema educativo es importante. No soy de los que cree que el sistema educativo es un desastre, no hay ninguna base para decirlo. Creo que es un sistema que ha avanzado y progresado mucho, pero que necesita hacer más progresos porque en algunas cosas nos hemos ido frenando».

Uno de los temas analizados en las jornadas es la necesidad de realizar evaluaciones en competencias lingüísticas, como así lo expuso el expresidente del Consejo Escolar del estado, Francisco López Rupérez, en su ponencia sobre «Puntos neurálgicos para la mejora de la calidad». A su juicio, es «absolutamente necesaria una evaluación».

Abandono escolar

En estas jornadas también participaron el vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Eugenio Nasarre; Ángel Soler, del Instituto Valenciano de Investigaciones, que habló sobre «El abandono escolar temprano»; y el profesor de Ingeniería Telemática de la Universidad Rey Juan Carlos, Gregorio Robles, que abordó «La digitalización». Estos últimos en la primera mesa redonda sobre «Retos fundamentales para España».

Igualmente, participaron en la segunda mesa redonda sobre «Una educación abierta a Europa», la directora del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), Coral Martínez Iscar; el exconsejero de Educación en las embajadas de Londres y Washington, Xavier Gisbert; y el director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España, Jochen Müeller.