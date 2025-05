Gloria Gubianas, 26 años, cofundadora de Hemper: «Es mucho más importante escuchar que hablar»

-Oye Gloria, que dicen que por ser joven, eres víctima, pobre e idiota.

-Somos muchos los jóvenes que no formamos parte de esto.

-Fiesta.

-Además, tener en lo personal una vida más o menos ociosa no significa que luego no seas serio en tu trabajo o no estés comprometido. A propósito del Covid y de las fiestas nocturnas se está transmitiendo una imagen de muchos jóvenes que no tienen por qué ser sólo como son de noche.

-Sois la primera generación que vivís peor que vuestros padres.

-Tenemos muchas más oportunidades. Y hemos podido escoger entre muchas más opciones, y esto parece que, a algunos, les ha abrumado.

-Antes.

-No había alternativas. Es más fácil hacer lo que toca. Decidir es siempre lo más complicado.

-Vas a dejar a tus hijos un mundo peor del que encontraste.

-Eso ya no lo tengo tan claro.

-Tan bien que íbamos.

-Depende.

-¿No les vas a comprar un iPad?

-No pienso en el bienestar social.

-¿Y en qué piensas, Gloria?

-En el tifón de China, en el cambio climático. Los recursos se agotan.

-Madre mía del Amor Hermoso. ¡Las cosas en las que acabamos creyendo con tal de no creer en Dios!

-Van a desaparecer muchas ciudades.

-¡Qué me dices!

-Los niveles del mar están subiendo.

-¿Desaparecerá Barcelona? Por suerte yo vivo en la zona alta.

-Barcelona no sé, pero algunas ciudades de la costa valenciana están en peligro de desaparición.

-Esto no tiene por qué ser necesariamente malo.

-Esto es serio, no lo tomes en broma. No estamos prestando suficiente atención a este drama.

-No hay ninguna evidencia de que el supuesto cambio climático dependa de la acción directa del hombre. ¿Y si no es un cambio y es un ciclo?

-No sé qué planeta vamos a dejar a nuestros hijos, y me preocupa.

-¿Cómo te diste cuenta de que eras rara?

-Me han ido apareciendo las cosas por el camino, pero lo que me cambió la vida fue un viaje a Nepal.

-¿Por qué Nepal?

-Yo siempre he creído que debía devolverle al mundo algo de lo mucho que me ha dado.

-Mire, justo lo contrario de los populistas, que cree que se lo debemos todo.

-Y entonces Nepal era uno de los pocos países en los que dejaban entrar a cooperantes menores de edad. Fui con mi hermano a trabajar a un orfanato y enseguida vi que aquello era lo mío. No sabía de qué manera, pero tuve claro que quería dedicarme a aquello.

-Hemper.

-Fue la empresa que fundamos para el desarrollo social de Nepal a través de la moda sostenible fabricada con sus productos y materiales.

-Volviste a España.

-Sí, para estudiar cuatro años en Mondragón la carrera de Liderazgo, Emprendedor e Innovación. Allí conocí a mi socio, Álex.

-¿Qué edad tenías?

-20.

-A los 20 conocemos a nuestros novios, no a nuestros socios.

-Depende del ecosistema en el que te muevas.

-Tú nunca has vivido de acuerdo con tu edad.

-No. Y a veces me pesa sentir el peso de alguna responsabilidad, o estar en reuniones con personas mucho más mayores e inteligentes que yo.

-¿Y qué haces?

-Escuchar y aprender. Escuchar es mucho más importante que hablar.

-¿Y por qué hay gente que no escucha?

-Porque todo el rato hablan.

-Hermana.

-Soy la mayor de tres hermanos, los otros dos son chicos, pero a los tres nos educaron exactamente igual.

-Menos mal.

-En la vida pública siempre he tenido la suerte de rodearme de ambientes feministas.

-Pero.

-He sufrido micromachismos en muchos ámbitos.

-Ponme un ejemplo fácil que yo pueda entender.

-Me llaman marimandona por ser mujer y pretender llevar a cabo mis ideas.

-O sea, por mandar.

-Sí.

-A mí también me lo dicen.

-Pero no «marimandona», porque nadie se queja de un hombre que manda.

-No, a mí me llaman fascista o hijo de puta.

-Una empresaria catalana me dijo que cuando una mujer habla, la interrumpen más.

-Eso es que no conoce a mi madre. Tiene frito a su marido. Más que interrumpirle, le atropella.

-El machismo que aún sufrimos no es obvio. No es el de «yo no te voy a dar una financiación porque eres mujer».

-¿Y entonces qué es?

-La falta de costumbre de que una mujer sea emprendedora. Yo en el colegio no sabía que quería emprender porque no tenía a emprendedoras de referencia.

-Yo tuve a mi abuela de referente.

-Las mujeres emprendedoras no tienen visibilidad.

-Mi abuela no sólo era visible sino que a su alrededor no se veía nada más que ella repartiendo mandobles.

-Hay muchas mujeres que no emprenden porque no se visualizan a sí mismas emprendiendo.

-Ferran Adrià no se podía visualizar como chef de El Bulli, porque El Bulli no existía ni en su cerebro. Hizo lo que tenía que hacer, todo el mundo se rió de él, y cuando se cansaron de hacer el ridículo, fue considerado el mayor genio vivo de su era.

-Hay un estudio que dice que cuando una mujer busca trabajo sólo aplica si cumple con por lo menos el 80% de los requisitos, y en cambio un hombre se atreve con mucho menos. Esta inseguridad es también una forma de desigualdad.

-¿Y también es culpa nuestra?

-Es un tema de todos, que hombres y mujeres tenemos que trabajar juntos para la igualdad de oportunidades y la visualización de los referentes femeninos.

-El victimismo no me parece sólido. La queja sólo trae más queja y todos somos responsables de nuestro destino. La culpa de los otros no existe.

-Porque eres hombre, heterosexual y blanco, y no empatizas.

-Cierto. Y parece mentira que una vez más haya olvidado disculparme.

LA MEJOR GENERACIÓN DE ESPAÑA